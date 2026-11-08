Il Savoia gioca in casa ma cade di fronte al Potenza, regina della classica in Campionato, con un risultato di 1-3. Si tratta della quinta sconfitta per la squadra biancoscudata.

Mignemi: “Problemi in attacco e errori arbitrali”

«In qualsiasi momento avremmo potuto anche pareggiarla. Quello che però vediamo è che c’è un problema in attacco, nel senso che per l’ennesima volta è Meola che segna. […] Ma gli attaccanti, quelli puri, stanno mancando troppo all’appuntamento col goal e questo forse sta portando a questa classifica», ha dichiarato il direttore sportivo Davide Mignemi, «la partita è stata un po’ condizionata da qualche episodio, […] non solo dal Potenza ma forse anche da qualche errore arbitrale»

Nonostante il goal iniziale segnato da Meola al 13’, infatti, il Savoia non ha saputo reggere al Potenza, che ha ribaltato la partita con i tre goal segnati da Bruschi al 24’, Matheus Dos Santos al 34’ e Russo all’85’. Una partita iniziata, quindi, con una nota di speranza che ha infiammato il Giraud, ma che si è conclusa con la posizione del Savoia in zona playout.

Numerose le contestazioni da parte dei tifosi per le decisioni da parte dell’arbitrato durante il match, considerate da alcuni sostenitori biancoscudati cruciali per il risultato.

Un risultato, però, che in molti attendevano, data la prima posizione in classifica del Potenza. Resta comunque l’amarezza di una squadra dal forte potenziale, che potrebbe ottenere risultati migliori.

L’omaggio dei tifosi del Savoia a Giuseppe Lucibelli

I tifosi della Curva hanno voluto rendere omaggio a Giuseppe Lucibelli, medico veterinario recentemente scomparso e voce storica della squadra oplontina, con uno striscione con scritto “Lucibelli. Storia e Leggenda!”. Un momento di grande commozione e partecipazione, con il popolo biancoscudato che ha voluto ricordare una figura cara all’ambiente Savoia, testimoniando ancora una volta il forte legame che unisce la tifoseria alla propria comunità.