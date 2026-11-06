Nutella arriva tra le strade di Napoli, 3 giorni in giro per offrire biscotti gratis a tutti: tappe

Prende il via il Nutella Road Trip, l’evento itinerante del celebre brand Ferrero che dal 27 al 29 novembre 2026 farà tappa anche a Napoli consentendo ai clienti partenopei di poter assaggiare gratuitamente i nuovi Nutella Cookies.

Nutella arriva a Napoli: Cookies gratis per tutti

Per tutto il mese di novembre, il van di Nutella Cookies sarà in tour in diverse città italiane, portando le golosità della new entry di casa Ferrero da Nord a Sud. L’evento farà tappa in cinque città: Milano, Torino, Bologna, Roma e Napoli. Un’occasione per assaggiare gratuitamente i biscotti ripieni di Nutella, già disponibili online e in alcuni punti vendita del territorio.

I Nutella Cookies sono dei biscotti friabili con gocce al cacao, con un cremoso cuore di Nutella. Sono incartati singolarmente con cura per preservarne la qualità e poterli gustare in ogni momento della giornata, anche fuori casa. Nel corso del tour ci sarà la distribuzione gratuita dei campioni (fino a esaurimento scorte) oltre ad attività di intrattenimento nelle aree di sosta del van.

La tappa partenopea prenderà il via il 27 novembre quando il van Nutella, in mattinata, raggiungerà Fuorigrotta, all’esterno della sede dell’Università Federico II, e Bagnoli. Nel pomeriggio, invece, il tour proseguirà in zona Università-Porto e nell’area del centro storico a ridosso del Duomo.

Sabato 28 novembre, invece, l’evento si sposterà in zona Museo – Piazza Cavour e Orto Botanico-Foria. Dopo la sosta mattutina, la fascia pomeridiana prevede l’arrivo in via Toledo e zona Dante. Gran finale il 29 novembre con una mattinata di golosità tra Chiaia, piazza Plebiscito e Santa Lucia mentre nel pomeriggio il van raggiungerà anche il lungomare e la Villa Comunale.