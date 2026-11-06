Un borgo campano si trasforma in un Presepe Vivente mozzafiato: tra pastori e botteghe

Dal 26 dicembre 2026 e fino al 6 gennaio 2027 torna il Presepe Vivente del ‘700 Napoletano, la tradizionale rappresentazione e rievocazione storica, con pastori in carne ed ossa, che si terrà nell’antico borgo di Vaccheria, in provincia di Caserta.

Presepe Vivente Napoletano 2026: magia a Vaccheria

Un evento senza tempo, giunto alla sua 29esima edizione, che trasporterà direttamente i visitatori nel Settecento napoletano per vivere la magia e le emozioni della Natività. Il suggestivo presepe vivente torna ad incantare il pubblico con cinque appuntamenti, suddivisi tra dicembre e gennaio, tutti resi possibili grazie all’APS Pro Loco L’Antico Borgo di Vaccheria.

Le visite si terranno nei giorni 26 e 27 dicembre, 2, 3 e 6 gennaio. Si tratta di uno degli eventi natalizi più attesi dalla popolazione che ogni anno attira migliaia di visitatori, molti dei quali provenienti da fuori Regione. Ad attendere i partecipanti un percorso di circa 1 km tra le vie del borgo e il bosco adiacente, animato da scene storiche, visioni bibliche ed eccezionali ricostruzioni d’epoca.

Un luogo trasformato in un vero e proprio presepe, con un’avventura scenografica senza precedenti. Un’ambientazione magica e surreale, tra pastori in carne ed ossa, con costumi fatti a mano con gli autentici e pregiati tessuti di San Leucio, antiche botteghe, artigiani dell’epoca, cantori, Re Magi e l’immancabile grotta con Giuseppe, Maria e Gesù.

Le rappresentazioni saranno garantite dalle ore 16:30 alle 19:30. Il costo d’ingresso per ammirare il Presepe Vivente è di 5 euro a persona.