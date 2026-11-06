Tra parmigiane e genovese, Mimì miglior trattoria d’Italia: “Primato di Napoli, icona mondiale”

Giunge il riconoscimento dell’Assessorato al Turismo del Comune di Napoli per Mimì alla Ferrovia, riconosciuta come miglior trattoria d’Italia 2027 da 50 Top Italy.

Mimì alla Ferrovia miglior trattoria: “Primato di Napoli”

Lo storico ristorante partenopeo ha conquistato il primo posto della prestigiosa guida enogastronomica, sbaragliando la concorrenza e ottenendo il titolo di miglior trattoria in assoluto a livello nazionale. Un orgoglio per l’intera città partenopea che continua a distinguersi in ambito mondiale per le sue prelibatezze culinarie.

“È napoletana la migliore trattoria d’Italia. Puparuolo ’mbuttunato, Parmigiana di melanzane, Candele alla genovese, Pasta mista, patate, provola e guanciale ma anche Taco Bao con stracotto di manzo alla genovese e salsa caesar, Tartare di gamberi rossi, salsa allo yogurt e gel al mandarino. Solo qualche esempio del menu del celebre Mimì alla Ferrovia che ha conquistato e conquista ancora oggi il cuore e il palato di cittadini, turisti e celebrities” – si legge nella nota dell’Assessorato.

“Mimì alla Ferrovia è un’icona di Napoli nel mondo. Michele senjor, Michele junior, Salvatore e Ida Giugliano, seconda e terza generazione di Mimì alla Ferrovia, sono riusciti a mantenere viva nel tempo la volontà lasciata in una lettera ai posteri da Emilio Giugliano che, insieme alla moglie Ida, ha dato inizio a una storia lunga 80 anni: ‘offrire a chiunque entri i sapori migliori che si possano mettere in un piatto e l’accoglienza più calda che si possa lasciare nell’animo’” – ha dichiarato l’assessora Teresa Armato.

“Da Mimì alla Ferrovia trovi davvero i sapori più buoni del mondo con lo chef Sasà che è riuscito a conservare la tradizione – non puoi andare da Mimì alla Ferrovia e non mangiare il puparuolo ‘mbuttunato – facendola incontrare con la contemporaneità. Mimì alla Ferrovia è la migliore trattoria d’Italia. Oggi con loro celebriamo un altro primato di Napoli. Congratulazioni alla famiglia Giugliano che di storia ne scriverà ancora tanta”.

Mimì alla Ferrovia ha anche il suo vino, Lilina e Flora, mogli di Michele senjor e Michele junior e mamme di Salvatore e Ida Giugliano.