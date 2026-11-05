Scoperto finto benzinaio a Napoli: per rifornire le auto riempiva le sue taniche nascoste

Arrestato un un uomo, di 45 anni, che fingeva di essere un benzinaio per rubare il carburante ai danni dei cittadini: è quanto successo in un distributore in via Reggia di Portici, a Napoli.

Finto benzinaio arrestato a Napoli: rubava carburante ai clienti

I controlli sarebbero scattati a seguito di una serie di segnalazioni. Stando a quanto ricostruito, come rende noto l’Ansa, l’uomo si avvicinava alle auto fingendosi un dipendente del distributore ma anziché rifornire i veicoli, truffava i conducenti versando il carburante in alcune taniche ben nascoste.

Ad appurare la versione sono stati i poliziotti, giunti sul posto, che hanno osservato direttamente cosa accadeva realmente. I conducenti delle auto pagavano il servizio con la propria carta di credito e dopo aver autorizzato la transazione, il finto benzinaio iniziava il rifornimento e, dopo aver raggiunto l’importo richiesto dai clienti, fingeva di rimettere la pompa al suo posto.

Sarebbe poi entrato in azione con l’allontanamento degli automobilisti quando, dopo aver recuperato le taniche nascoste, avrebbe continuato ad erogare carburante per riempirle, approfittando del liquido ancora prelevabile e di conseguenza addebitato ai titolari della carta precedentemente inserita.

Nel caso di un automobilista, che aveva effettuato un rifornimento per un importo di soli 20 euro, si sarebbe visto sottrarre dalla sua carta altri 82 euro per la transazione proseguita dal finto benzinaio, a seguito del riempimento delle sue taniche. L’uomo è stato identificato e arrestato.