Cittadella dello Sport, amaro ko con Baiano (42-46): la rimonta non basta, ora testa a Baronissi

Esordio amaro in casa per il Cittadella dello Sport, che incappa nella seconda sconfitta stagionale contro il Baiano per 42-46. Una stagione che è iniziata con risultati non favorevoli, ma c’è tutto il tempo per recuperare in classifica.

La cronaca della partita

Una partita che è iniziata male, e ha visto il Cittadella dello Sport inseguire per buona parte della gara. La svolta arriva nell’ultimo quarto, ma il parziale di 21-10 non è bastato ai ragazzi di Torre del Greco a ribaltare le sorti di un match che alla fine è stato molto equilibrato. Il top scorer per i padroni di casa è stato Francesco Ferdinando Parlati, autore di 10 punti.

Nel post-partita il capitano del Cittadella dello Sport Basket, Raffaele Garofalo, ha analizzato l’impatto con la nuova categoria, sottolineando sia le difficoltà che i segnali incoraggianti: «Stiamo pagando un po’ la gestione dei momenti chiave e l’ansia quando andiamo sotto nel punteggio, ma contro una squadra costruita per i vertici abbiamo dimostrato di potercela giocare. Con più calma e facendo circolare la palla abbiamo ampi margini di crescita».

Sulla stessa lunghezza d’onda coach Stefano Argento, che oltre all’approccio a rilento della gara ha voluto porre l’accento sulle condizioni di lavoro del gruppo: «Abbiamo concesso troppo nel primo quarto per poi spendere tantissimo nella rimonta contro un avversario forte come Baiano. Lottare fino all’ultimo possesso con queste assenze fa ben sperare, ma il vero nodo resta il tempo a disposizione: abbiamo la struttura solo per un’ora e mezza a settimana. Se con un solo allenamento riusciamo a competere a questi livelli, con gli spazi adeguati potremmo toglierci soddisfazioni importanti».

Testa a Baronissi per il terzo incontro della stagione

Il campionato non finisce di certo alla seconda partita, c’è un’intera stagione da giocare e vivere: l’appuntamento con la DR2 è domani al Palairno di Baronissi contro la Baronissi Basketball Academy, alle 21:30.