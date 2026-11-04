Il lungomare di Napoli si trasforma nel circuito più bello del mondo: tra auto e show

Dal 27 al 29 novembre 2026 il lungomare di Napoli tornerà ad accogliere il Napoli Racing Show, il festival dedicato ai motori giunto alla sua terza edizione.

Napoli Racing Show 2026: show sul lungomare

La città si prepara ad accendere nuovamente i motori, diventando ancora una volta un’arena internazionale del motorsport, tra supercar, grandi piloti, auto storiche, drifting e spettacolo. Il cuore della manifestazione sarà il circuito cittadino affacciato sul Golfo, con le competizioni concentrate nelle giornate di sabato e domenica.

Il tracciato interesserà esclusivamente l’area pedonale del lungomare, lasciando regolarmente aperta la viabilità veicolare, con l’obiettivo di coniugare lo spettacolo delle gare con la piena fruibilità della città. In pista sfrecceranno circa 60 vetture, tra cui 30 supercar come Ferrari, Lamborghini, Porsche e Aston Martin.

A guidarle saranno piloti di primo piano nel panorama automobilistico nazionale, tra cui Danny Zardo, pluricampione italiano, Vito Postiglione, Sabatino Di Mare, e i napoletanissimi Cosimo Turizio e Piero Nappi, straordinari driver che hanno sfiorato la Formula 1. Accanto alle sfide del Gran Turismo, spazio al Rally Master Show, ai prototipi e alle bicilindriche, in un programma che alternerà competizioni, confronti diretti e spettacolari esibizioni.

Grande attenzione sarà riservata anche alla storia dell’automobilismo. Tra le vetture più attese figurano la leggendaria Lancia Beta Montecarlo 037, campione del mondo e guidata in passato da Gilles Villeneuve, e addirittura una monoposto di Formula 1 che guidava James Hunt. Saranno inoltre presenti protagonisti di diverse generazioni delle corse, tra cui Andrea Maglione, vincitore della Formula Junior al Gran Premio di Posillipo del 1960, che tornerà in pista con la sua vettura originale.

Il pubblico potrà inoltre vivere da vicino l’esperienza del motorsport nel villaggio allestito sul Lungomare, con simulatori di guida realizzati anche in collaborazione con l’Università Vanvitelli, l’Università Federico II e aziende specializzate. Ci sarà anche “Sport e Salute” con un bellissimo simulatore per rivivere tutte le emozioni dell’America’s Cup. Al termine delle gare, il Lungomare continuerà a essere protagonista con appuntamenti musicali gratuiti fino a tarda sera.

Spazio anche alle eccellenze enogastronomiche del Mezzogiorno con la rassegna ViniSud & OliSud – Vini e Oli della Magna Grecia, un grande padiglione espositivo con degustazioni guidate, masterclass e concorsi dedicati alle produzioni di qualità delle regioni meridionali. L’iniziativa sarà arricchita dalle nove sfide del Gran Premio del Gusto, con il patrocinio dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania.