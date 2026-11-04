Castelli, ville e tenute d’Italia aprono gratis: in Campania si visita un gioiello della natura

Domenica 8 novembre 2026 torna “Coltiviamo la Cultura”, l’iniziativa promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane, che aprirà gratuitamente al pubblico ville, castelli, cascine, masserie e tenute storiche in tutta Italia, per raccontare il legame tra patrimonio culturale, paesaggio agricolo e produzioni locali.

Coltiviamo la cultura 2026: le aperture gratis

L’edizione 2026 si svolgerà, per la prima volta, in collaborazione con Confagricoltura, con il coinvolgimento di Confagricoltura Donna, e ha l’obiettivo di porre al centro la capacità delle dimore storiche di coniugare conservazione, attività produttive e innovazione, contribuendo allo sviluppo economico e culturale. L’iniziativa è patrocinata dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

Tra le novità di questa edizione figura anche la recente partnership con ASI – Automotoclub Storico Italiano, che consentirà di ampliare ulteriormente il racconto del patrimonio rurale italiano attraverso la valorizzazione dei trattori storici e delle macchine agricole d’epoca, custoditi in numerose aziende agricole e dimore del Paese.

Tra le svariate aperture diffuse in tutta Italia, in Campania sarà possibile visitare un vero e proprio gioiello culturale e naturalistico: il pubblico avrà l’occasione di ammirare le Serre di Graefer, all’interno del Giardino Inglese della Reggia di Caserta. I visitatori saranno accolti e accompagnati dal proprietario, il dottor Antonio Maisto.

La visita delle Serre è gratuita ma per accedere al parco della Reggia è previsto un biglietto di 9 euro (che non include l’accesso agli Appartamenti). All’interno delle Serre sarà possibile vedere e acquistare piante da interno e da giardino, gadget, vasi, sete, ceramiche e tanto altro.

Le visite sono consentite dalle 9:00 alle 16:00. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale delle Serre di Graefer.