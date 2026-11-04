McDonald’s apre un nuovo ristorante nel Napoletano, via alle assunzioni: come candidarsi

McDonald’s apre un nuovo ristorante a Striano, in provincia di Napoli, dando il via ad una nuova campagna di assunzioni per l’inaugurazione del punto vendita.

McDonald’s apre a Striano: 30 assunzioni

La celebre catena di fast food amplia la sua presenza in Campania accogliendo la clientela in un nuovo locale, situato a Striano. Una imminente apertura che si accompagna al lancio di nuove offerte di lavoro: sono, infatti, già aperte le selezioni per individuare i candidati che parteciperanno alla tappa di Striano del McDonald’s Job Tour, che si terrà la prima metà di novembre.

Il McDonald’s Job Tour è l’evento itinerante di selezione del personale organizzato per le nuove aperture e le assunzioni McDonald’s su tutto il territorio italiano. Tra le caratteristiche principali per entrare a far parte dell’azienda spiccano la voglia di mettersi in gioco, il lavoro di squadra e il contatto con i clienti.

McDonald’s offre un’opportunità di lavoro concreta, grazie a contratti stabili (che rappresentano il 95% del totale) e possibilità di crescita professionale rapida, mediante un programma di formazione strutturato. Gli interessati alle posizioni aperte nel nuovo ristorante di Striano potranno inviare la propria candidatura, entro il 10 novembre, sul sito ufficiale di McDonald’s, rispondendo a un questionario e inserendo il proprio CV.

Ai candidati idonei verrà richiesta la compilazione di un test volto a individuare i loro punti di forza. Coloro che supereranno il test riceveranno dall’azienda una convocazione con data e orario per partecipare alla tappa del McDonald’s Job Tour, durante la quale si svolgeranno i colloqui individuali.

Peri candidatisarà l’occasione per ricevere maggiori informazioni direttamente da chi vi è coinvolto in prima linea: saranno infatti presenti persone che lavorano nei ristoranti della zona, a disposizione per raccontare e condividere la loro esperienza lavorativa in McDonald’s.

Per la nuova apertura di Striano, McDonald’s è alla ricerca di 30 persone, in linea con il piano di crescita nazionale che per il 2026 prevede l’assunzione di 5.000 nuove persone in tutta Italia.