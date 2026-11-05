Chiede di spostare un’auto per entrare in casa sua, picchiato con la mazza: è in ospedale

Una violenta aggressione si è verificata in corso Secondigliano, a Napoli, dove un uomo di 35 anni è stato colpito con una mazza da baseball per aver chiesto semplicemente di spostare un’auto.

Napoli, colpito con la mazza per un’auto da spostare

Stando a quanto rende noto l’Ansa, il 35enne stava rientrando a casa quando avrebbe notato davanti all’ingresso del suo palazzo una vettura parcheggiata che ostruiva il passaggio. Impossibilitato, dunque, a rincasare avrebbe chiesto al proprietario di provvedere a spostarla.

L’uomo, tuttavia, avrebbe reagito con violenza, colpendo il 35enne con una mazza da baseball. Una aggressione brutale che avrebbe provocato importanti lesioni alla vittima, trasferita d’urgenza all’ospedale Cto di Napoli dove attualmente è ricoverata.

Al nosocomio sono intervenuti anche i carabinieri per ascoltare la versione della vittima. Intanto proseguono le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda e risalire all’uomo che avrebbe avviato il pestaggio, accertando la sua responsabilità.