Più risorse contro la violenza di genere: la Regione Campania investe oltre 14 milioni di euro

Un investimento di oltre 14,6 milioni di euro per rafforzare la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere. È il programma di interventi approvato dalla Giunta regionale della Campania, finanziato attraverso risorse statali e regionali, con l’obiettivo di potenziare la rete dei servizi di protezione e sostenere concretamente le donne vittime di violenza.

L’investimento contro la violenza di genere in Campania punta ad un aiuto concreto per donne e figli

Una parte significativa dei fondi sarà destinata al sostegno dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio già attivi, oltre che alla realizzazione di nuove strutture. Sono previsti anche l’acquisto e il recupero di immobili e la sperimentazione di soluzioni abitative pensate per accompagnare le donne verso un percorso di autonomia e indipendenza. Particolare attenzione sarà riservata alle aree interne e ai territori in cui i servizi risultano meno presenti.

Il programma prevede contributi economici e percorsi personalizzati per rispondere alle diverse esigenze delle vittime. Gli interventi riguarderanno il sostegno abitativo, le spese legali, l’assistenza sanitaria e psicologica, l’istruzione, la formazione e l’inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro. Previsti anche aiuti per attività sportive, conseguimento di patenti e abilitazioni.

Specifiche misure interesseranno i figli delle donne vittime di violenza e gli orfani di femminicidio, con contributi finalizzati a favorirne l’autonomia personale, sociale e lavorativa.

Ulteriori finanziamenti saranno impiegati per iniziative di sensibilizzazione e prevenzione delle mutilazioni genitali femminili, nonché per rafforzare gli Sportelli e le Case Arcobaleno. Saranno inoltre attivati nuovi servizi contro le discriminazioni e le violenze legate al genere, all’orientamento sessuale, all’identità di genere e alla disabilità.

Pecoraro: «Nessuna donna deve essere lasciata sola»

Forte soddisfazione è stata espressa dall’assessora regionale alle Pari Opportunità, Claudia Pecoraro, che ha sottolineato il valore del provvedimento: «Sono estremamente fiera dell’approvazione di questo provvedimento, che rappresenta un passo avanti importante in una battaglia che considero fondamentale. Con oltre 14,6 milioni di euro rafforziamo gli strumenti di protezione e sostegno alle donne, perché la libertà dalla violenza deve essere un diritto concreto, non una promessa».

L’assessora ha infine ribadito la necessità di mantenere alta l’attenzione: «Contrastare la violenza di genere richiede impegno costante, responsabilità politica e azioni concrete. Nessuna donna deve essere lasciata sola»