FraGi by Lavela, vista mozzafiato dall’aperitivo ai primi piatti: un nuovo concept sulla Litoranea di Torre del Greco

Si chiama FraGi ed è un luogo informale, aperto a tutti da mezzogiorno a mezzanotte, sul lungomare di Torre del Greco: dietro un nome nuovo c’è tutta l’esperienza della famiglia Lavela.

Ristorante, pizzeria, lounge bar: il locale “per tutti” sul mare di Torre del Greco

C’è un’idea precisa dietro FraGi by Lavela, il locale che da quest’anno anima la Litoranea di Torre del Greco con una proposta capace di andare ben oltre la tradizionale ristorazione. Ed è ben di più della crasi di Francesco e Giuseppe, i fratelli Lavela che dopo decenni di esperienza nel mondo della ristorazione, del bar e della ricettività hanno dato vita a questa nuova avventura.

Un ristorante, pizzeria e bistrot che nasce con l’ambizione di diventare un punto di riferimento durante tutta la giornata, dalla colazione all’aperitivo, dal pranzo alla cena, fino alle serate da trascorrere in compagnia tra musica, karaoke e intrattenimento.

Alla base del progetto c’è la volontà di offrire un ambiente alla mano, accessibile e senza formalismi, dove ciascuno possa trovare il proprio momento di convivialità. Una filosofia che Francesco Lavela, titolare dell’attività, sintetizza con un concetto molto semplice: “Abbiamo cercato di fare un locale per tutti“.

Dalla mattina alla notte, un locale aperto per tutti i gusti

L’idea di FraGi by Lavela prende forma anche da un’esperienza vissuta all’estero, durante un viaggio a Cuba, dove Francesco rimane colpito da un locale capace di accompagnare i clienti per l’intero arco della giornata. Dove i clienti non si alzano quando il drink è finito o quando il piatto è vuoto ma trasformano l’esperienza in un “sentirsi a casa propria”. Un modello che decide di portare sulla Litoranea, dove da anni gestisce con successo il ristorante che porta proprio il suo cognome, adattandolo alla propria visione dell’accoglienza.

“Mi è rimasta in testa l’idea di un posto dove, da mezzogiorno a mezzanotte, potessi fare un aperitivo, prendere un caffè, mangiare qualcosa oppure scegliere una pizza. Un luogo in cui puoi venire e fare quello che vuoi, senza doverti chiedere se sia il momento giusto“, racconta.

FraGi apre già dalla mattina, intorno alle 11:30, e accompagna la giornata fino a tarda sera. La proposta attraversa diverse anime: il bar per una pausa caffè, il bistrot per un momento informale, il ristorante per il pranzo (che sia un primo, una pizza o un’insalata) e la cena, la pizzeria e l’aperitivo da condividere con gli amici.

Una formula trasversale che non si rivolge a una clientela esclusiva, ma vuole abbracciare generazioni e abitudini differenti: dalle famiglie ai gruppi di amici, da chi cerca una pausa durante la giornata a chi desidera trascorrere una serata sul mare.

Anche la proposta gastronomica segue questa impostazione, con un’offerta che spazia dalla pizza alla frittura di pesce, passando per le specialità di carne e i piatti della cucina. Un menù pensato per un pubblico ampio, con particolare attenzione alle famiglie e alla possibilità di trascorrere qualche ora insieme senza necessariamente affrontare i costi di una cena formale.

“Ora va di moda definirsi ‘popolari’ ma non è solo una questione di prezzo: vogliamo che le persone non debbano pensare troppo prima di concedersi un momento di relax qui da noi”, spiega.

Una settimana di appuntamenti tra karaoke, musica e convivialità

La vera novità del progetto è la volontà di trasformare FraGi in uno spazio di aggregazione durante tutta la settimana. Non soltanto un posto dove andare a mangiare, dunque, ma un locale nel quale trovare ogni volta un’occasione diversa per incontrarsi, divertirsi e condividere un’esperienza.

Il calendario settimanale si sta strutturando attorno a quattro appuntamenti, ciascuno con una propria identità.

Il giovedì è dedicato al karaoke, un’occasione per mettersi alla prova con il microfono, cantare insieme e trascorrere una serata all’insegna della leggerezza.

Il weekend si apre con il “Venerdì per tutti”, una formula pensata per coinvolgere un pubblico trasversale con l’allegria della Taverna Napoletana. La serata prevede due proposte gastronomiche a prezzo fisso, un menù a base di pizza e uno di terra, accompagnati da musica, animazione e momenti di partecipazione. L’obiettivo è coinvolgere anche i più timidi (“tutti”, appunto) nel clima della “serata FraGi”, trasformando la cena in un’esperienza condivisa.

Il sabato spazio alla musica dal vivo, con un’impostazione volutamente soft. L’intenzione è creare un’atmosfera piacevole, nella quale ascoltare musica e godersi la serata senza rinunciare alla possibilità di cenare e conversare. Sul palco realizzato all’interno del locale si alternano piccoli gruppi, band locali, showman dell’intrattenimento e gruppi più popolari in un calendario in continuo divenire.

La domenica torna il karaoke, per chiudere la settimana con un altro momento di intrattenimento e socialità.

Un programma destinato a evolversi, con nuove idee e iniziative che potranno arricchire progressivamente l’offerta. La direzione è quella di costruire un programma di appuntamenti riconoscibile, capace di dare ai clienti un motivo in più per tornare e rendere il locale vivo anche nei giorni meno tradizionalmente legati alla movida.

L’esperienza della famiglia Lavela e una nuova idea di accoglienza

Dietro FraGi c’è un’esperienza imprenditoriale e familiare maturata nel mondo della ristorazione e dei bar. Un percorso che ha permesso di conoscere le diverse esigenze della clientela e comprendere quanto sia importante, per un’attività commerciale, sapersi adattare ai ritmi e alle abitudini delle persone.

La scelta di un format più informale nasce proprio da questa consapevolezza: offrire un ambiente nel quale il cliente possa sentirsi a proprio agio, indipendentemente dall’occasione e dalla spesa che intende sostenere.

“Il nostro obiettivo è un locale a 360 gradi, che possa abbracciare tutti i tipi di persone. Puoi venire semplicemente per un caffè, per un aperitivo oppure per mangiare. Non vogliamo mettere limiti alle possibilità di vivere questo posto“, spiega Francesco.

Anche il rapporto con il mare diventa parte integrante dell’esperienza. La posizione sulla Litoranea permette di godere del panorama in ogni stagione, non soltanto durante le giornate estive. Il fascino del litorale non si esaurisce, infatti, con il sole e le temperature più alte: “Il mare è bello anche d’inverno, anche quando c’è brutto tempo. Per chi lo ama, guardarlo è sempre uno spettacolo: provare per credere”.

La Litoranea da vivere tutto l’anno: l’impegno dei commercianti

Il progetto di FraGi si inserisce in una prospettiva più ampia, che riguarda il futuro della Litoranea di Torre del Greco e la possibilità di renderla un luogo frequentato durante tutti i dodici mesi.

Una sfida che coinvolge direttamente gli imprenditori del territorio, chiamati a investire, sperimentare nuove formule e contribuire alla valorizzazione di un’area che troppo spesso viene identificata esclusivamente con la stagione balneare e sulla quale anche l’ente pubblico sta fortemente investendo con i lavori di riqualificazione urbana che vanno concludendosi nei prossimi mesi.

Francesco Lavela guarda con interesse alla collaborazione tra le attività commerciali della zona, con l’intenzione di promuovere iniziative comuni già a partire dal periodo natalizio e proseguire poi nel corso del nuovo anno.

“La Litoranea non deve essere vista soltanto come un posto da vivere d’estate. Ci sono commercianti e attività che lavorano e investono qui durante tutto l’anno. Stiamo studiando, insieme agli altri esercenti, cosa poter organizzare per Natale e per i mesi successivi”.

Una visione che mette al centro la destagionalizzazione, ma anche la necessità di fare rete tra imprenditori. La riqualificazione di un territorio, infatti, passa anche dalla capacità di renderlo attrattivo, animarlo con nuove proposte e offrire occasioni per frequentarlo in ogni periodo ai cittadini ma, soprattutto, a chi arriva da fuori città: “Non pensiamo solo ai turisti: la nostra clientela ha una grande componente che proviene da città limitrofe, magari che non hanno il mare o anche la vicina Torre Annunziata, per il semplice gusto di scappare dalla routine della propria città e vivere il nostro lungomare”.

In questo scenario FraGi by Lavela vuole fare la propria parte: un locale aperto dalla mattina alla notte, con la cucina, il bar, la musica e soprattutto la voglia di creare momenti da vivere insieme.