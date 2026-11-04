Stadio Giraud, il Comune cerca un gestore per i prossimi cinque anni: bando da 1,2 milioni di euro

Il Comune di Torre Annunziata ha pubblicato il bando per affidare in concessione l’intero complesso dello Stadio Giraud per una durata di cinque anni, comprendendo, oltre allo stadio, i punti ristoro, la palazzina uffici e i dieci box commerciali di via Tagliamonte, sgomberati nel dicembre 2023.

Nel bando dello Stadio Giraud anche box commerciali

La procedura è stata indetta attraverso la Centrale Unica di Committenza Agrorinasce, per conto dell’amministrazione comunale. Il valore complessivo presunto della concessione ammonta a 1.263.020 euro, per un periodo di 60 mesi.

Tra le possibilità previste dal bando figura anche il subappalto dei dieci box commerciali. Il futuro concessionario potrà, quindi, affidarne la gestione a soggetti terzi, nel rispetto delle condizioni previste dalla documentazione di gara. La concessione riguarda, dunque, un complesso articolato, nel quale la funzione sportiva si affianca a opportunità economiche e attività di servizio.

L’affidamento avverrà attraverso una procedura aperta interamente telematica. Il criterio scelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, basato sul miglior rapporto qualità-prezzo, con una valutazione che terrà conto sia degli aspetti qualitativi sia della componente economica delle proposte.

Gli operatori interessati avranno tempo fino alle ore 12 di venerdì 4 dicembre 2026 per presentare le proprie offerte sulla piattaforma telematica di Agrorinasce. L’apertura delle offerte è, invece, prevista per lunedì 7 dicembre, alle ore 9.30. Il bando e gli atti di gara sono consultabili sui portali istituzionali del Comune e della Centrale Unica di Committenza.

La pubblicazione del bando arriva in una fase importante per il Giraud, tornato agibile dopo un lungo periodo di inattività e nuovamente a disposizione del Savoia per le gare casalinghe in serie C.