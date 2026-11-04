La fattoria sociale del Centro Don Orione di Ercolano si arricchisce di una nuova area digitalizzata grazie al progetto “Digitability: cultura digitale per l’inclusione e l’autonomia”, promosso dall’Associazione Don Orione Sport. Un’iniziativa che unisce agricoltura sociale e innovazione tecnologica, valorizzando le capacità delle persone con disabilità.

La fattoria del Don Orione da scoprire attraverso i QR code

Il progetto ha coinvolto 14 ragazzi con disabilità cognitiva in un percorso di alfabetizzazione digitale, durante il quale hanno imparato a utilizzare gli strumenti tecnologici di base, applicandoli concretamente alla vita della fattoria. Digitability, infatti, è un progetto europeo che promuove l’acquisizione di competenze digitali come strumento per favorire l’autonomia, la partecipazione e l’inclusione sociale.

La nuova area permette ai visitatori di esplorare la fattoria attraverso QR code installati lungo il percorso: basta inquadrarli con il proprio smartphone per accedere a video e informazioni sui diversi ambienti e sulle attività realizzate.

Miele, erbe aromatiche, produzione di oggetti in cera e un percorso dedicato alle quattro stagioni, fra le coltivazioni e le attività svolte alla Fattoria sociale del Don Orione. Non manca lo Spazio Orto, dove i ragazzi si dedicano alla coltivazione di ortaggi, legumi, alberi da frutto e piante aromatiche.

L’inaugurazione e il valore dell’agricoltura sociale

All’inaugurazione erano presenti Don Rosario Belli, direttore del Centro Don Orione, che ha scoperto la targa illustrativa del progetto, la sindaca di Ercolano Antonietta Garzia e l’assessore alle Politiche sociali Nello Terracciano.

«Quello che ha raggiunto il centro è un traguardo importante», ha dichiarato la sindaca, «[…] Iniziative come questa dimostrano quanto sia importante sostenere chi ogni giorno lavora per una comunità più inclusiva, in cui nessuno venga lasciato indietro»

La fattoria del Don Orione rappresenta, infatti, un importante spazio riabilitativo e formativo, dove attraverso attività di orticoltura, collaborazione e co-working i ragazzi sviluppano competenze pratiche, cognitive e relazionali. La struttura ospita,inoltre, visite guidate e laboratori didattico-creativi, coinvolgendo scuole, famiglie e comunità locale.

Ai visitatori il Centro rivolge un invito speciale: non limitarsi a scansionare i QR code, ma fermarsi a parlare con i ragazzi, curiosare e fare domande. Saranno loro, con orgoglio, a raccontare la propria fattoria.