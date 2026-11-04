A Napoli torna Creattiva, la grande fiera delle arti manuali: tra cucito, ricamo e decori

Dal giovedì 5 a domenica 8 novembre 2026 torna alla Mostra d’Oltremare Napoli Creattiva, il Salone Internazionale di Promoberg dedicato alle arti manuali, giunto alla sua 15esima edizione.

Napoli Creattiva 2026 alla Mostra d’Oltremare

La fiera, unica nel Sud Italia, è un’ottima vetrina dove vendere, acquistare o semplicemente esporre le proprie creazioni e prodotti, ma non solo. I visitatori infatti, potranno assistere a dimostrazioni e partecipare a corsi che saranno tenuti anche da alcuni espositori.

L’edizione 2026 si svilupperà su circa 6.000 metri quadrati nei padiglioni 5 e 6, con oltre 90 espositori, in rappresentanza di 11 regioni italiane e 5 Paesi stranieri, e un’offerta di oltre un centinaio di appuntamenti tra corsi, laboratori, workshop e dimostrazioni.

Accanto all’area espositiva, il programma propone occasioni per sperimentare in prima persona le tecniche delle arti manuali. Dalla bigiotteria al cucito creativo, dal ricamo alla maglia, dal patchwork alla decorazione, fino alla pittura, ai filati e ai tessuti: il pubblico potrà conoscere strumenti e lavorazioni e confrontarsi direttamente con chi opera nel settore.

Tra gli appuntamenti tornano le aree Creattiva Show Lab e Creattiva Academy, con iniziative a partecipazione gratuita, e l’area dedicata al ricamo nel padiglione 5. Per le attività organizzate dai singoli espositori, eventuali costi e modalità di partecipazione sono definiti direttamente dalle aziende.

Il Salone conferma anche per l’edizione 2026 l’iniziativa Speciale Docenti nei giorni feriali di giovedì 5 e venerdì 6 novembre, che consente agli insegnanti di accedere gratuitamente alla manifestazione previa registrazione online con l’obiettivo di favorire la diffusione delle arti manuali tra le giovani generazioni.

Napoli Creattiva sarà aperta giovedì 5, venerdì 6 e sabato 7 novembre dalle 10 alle 19 e domenica 8 novembre dalle 10 alle 18. Il biglietto intero ha un costo di 10 euro, 6 euro il ridotto per gruppi da 25 persone minimo e 4 euro per l’ingresso pomeridiano, dalle ore 16:30 di venerdì, sabato e domenica.

Napoli Creattiva è organizzata da Promoberg, con il supporto della Mostra d’Oltremare di Napoli e il patrocinio del Comune di Napoli.