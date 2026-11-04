Va al cimitero a trova un’altra salma nel suo loculo: la scoperta nel Napoletano

Un’amara scoperta è stata quella di una donna di Castellammare di Stabia che, recandosi al cimitero, ha ritrovato un’altra salma nel loculo del cimitero da lei acquistato regolarmente.

Castellammare, al cimitero trova un’altra salma nel suo loculo

La donna, una 43enne, approfittando della ricorrenza di Ognissanti, si sarebbe recata al cimitero per visitare la tomba di famiglia. Mancava da circa un anno e il suo intento era quello di portare un fiore, concedendosi un momento di preghiera. Giunta sul posto si sarebbe accorta che il suo loculo, da anni in suo possesso, era stato occupato illegalmente.

Sulla lapide di marmo non c’era più il nome dei suoi familiari ma quello di una donna, completamente sconosciuta a lei, e deceduta soltanto pochi mesi prima. La 43enne si sarebbe, dunque, recata in caserma per denunciare l’accaduto ai carabinieri della locale stazione. Di qui l’avvio delle indagini, attualmente in corso, che ricostruiranno con esattezza la dinamica della vicenda, risalendo alle origini dell’abuso.