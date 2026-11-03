Officina Adrenalina, Swoon vince la prima serata con “Ti amo casomai”: il brano e i nomi dei finalisti

È il giovane cantautore Swoon ad aggiudicarsi il primo posto nella serata di apertura di Officina Adrenalina, il concorso per brani inediti ideato ed ospitato da Adrenalina – La Casa degli Eventi in via Melisurgo a Napoli.

Swoon vince la prima serata di Officina Adrenalina

È stata una serata di musica, divertimento ma soprattutto di voglia di mettersi in gioco quella vissuta domenica 25 ottobre 2026 ad Adrenalina – La Casa degli Eventi.

Nel locale a due passi da piazza Municipio a Napoli si sono sfidati i primi 12 partecipanti al contest “Officina Adrenalina”, concorso musicale in cui non si premia soltanto la voce o l’artista ma, soprattutto, il brano.

Dodici inediti per altrettante performance che si sono alternate sul palco: partecipanti e pubblico di ogni età e canzoni per tutti i gusti musicali hanno dato il via alla gara che si concluderà nella primavera del 2027 ma che ha già scritto alcuni verdetti.

Il primo? Un livello musicale di assoluto rilievo che lascia pensare che sulle tavole del palco di Officina Adrenalina potrebbe esibirsi, in questi mesi, qualche nome che impareremo a conoscere su palcoscenici ambiziosi nei prossimi anni.

“Ti amo casomai”, il brano che parla di un amore “sospeso”

Il secondo verdetto è quello che incorona il cantautore Swoon come vincitore della serata con il brano scritto da egli stesso, “Ti amo casomai”.

Un brano che racconta il momento in cui un amore, pur non essendo mai del tutto scomparso, diventa qualcosa di lontano, sospeso tra nostalgia, rimpianti e occasioni perdute. Due persone che si sono amate, ma che sembrano ormai incapaci di ritrovarsi, intrappolate tra orgoglio, paure e parole mai dette.

Resta il ricordo di ciò che è stato, la consapevolezza di essere diventati estranei e quel sentimento che continua a lasciare una traccia, anche quando le strade si separano.

In attesa della serata finale, Swoon potrà esibirsi proprio presso Adrenalina – La Casa degli Eventi, in una performance retribuita per dare al pubblico la possibilità di conoscerlo a 360 gradi. “Ti amo casomai”, grazie a questo piazzamento, godrà inoltre di passaggi in radio grazie alla partnership con Radio Punto Nuovo.

Cinque artisti in semifinale, altri sei allo spareggio

Anche per gli altri partecipanti, però, Officina Adrenalina non finisce qui: sul podio salgono Giuseppe Angelino con “Non c’è” e Santangelo con “Ma le dirò”. Questi ultimi, insieme a JK, Eagle One e Ysus si sfideranno nella semifinale di marzo 2027.

Gli altri artisti parteciperanno, invece, allo spareggio previsto per febbraio: Tommaso Rega, Andrea Fuscone, Hydra, Paolita, RoCo Band e Meteora 7.

La prossima serata preliminare è in programma per domenica 6 dicembre 2026 alle 21 sempre presso Adrenalina – La Casa degli Eventi.

Adrenalina, la Casa degli Eventi: dove si trova e contatti

Adrenalina è in Via Guglielmo Melisurgo 46, Napoli, tra via Marina e il Maschio Angioino.

Prenotazioni WhatsApp: 333 8921583

Facebook: La Casa degli Eventi Adrenalina

Instagram: @viviconadrenalina