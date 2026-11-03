In Campania apre il mercato vintage più grande e conveniente d’Europa: capi da 2,50 euro

Dopo la tappa di Cercola, torna in Campania l’esperienza di Fair Priced Vintage Market, il mercato del vintage più grande e conveniente d’Europa che accoglierà i visitatori presso il PalaJacazzi di Aversa, nel Casertano, in via Salvo D’Acquisto, nelle giornate del 14 e 15 novembre 2026.

Il mercato vintage più grande d’Europa ad Aversa

Fair Priced Vintage è una celebre catena che organizza mercati di abbigliamento vintage in tutta Europa, con l’obiettivo di vendere capi di qualità a prezzi scontati. Tra gli stand dell’enorme mercato, i clienti potranno ammirare ed acquistare una vasta gamma di prodotti, tra articoli griffati e non, tutti selezionati a mano, igienizzati e pronti da indossare, ad un prezzo decisamente conveniente.

Ogni capo di abbigliamento è prezzato individualmente per categoria: ad esempio tutti i maglioni avranno lo stesso costo, venduti a soli 15 euro ciascuno, così come le giacche sportive. I prezzi partono dai 2,50 euro fino ad arrivare ad un tetto massimo di 30 euro per i capi più elaborati.

Il grande mercato vintage aprirà il 14 e 15 novembre dalle ore 9:00 alle 19:00. L’ingresso è gratuito ma bisogna prenotare il proprio accesso, selezionando l’orario di preferenza, direttamente sul sito ufficiale di Fair Priced Vintage.

Il listino prezzi

Per ogni categoria di prodotto sarà riservato un unico prezzo. Di seguito il listino completo: