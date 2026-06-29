Il mercato vintage gratis più grande d’Europa apre nel Napoletano: capi firmati da 2 euro

Il 16 e 17 luglio 2026 torna nel Napoletano l’esperienza Fair Priced Vintage Market, il mercato del vintage più grande e conveniente d’Europa che farà nuovamente tappa a Cercola, presso Palazzetto Caravita, regalando ai visitatori un’esperienza d’acquisto del tutto nuova.

Il Mercato Vintage più grande d’Europa torna a Cercola: è gratis

Fair Priced Vintage è una celebre catena che organizza mercati di abbigliamento vintage in tutta Europa, con l’obiettivo di vendere capi di qualità a prezzi scontati. Tra gli stand dell’enorme mercato, i clienti potranno ammirare ed acquistare una vasta gamma di prodotti, tra articoli griffati e non, tutti selezionati a mano, igienizzati e pronti da indossare, ad un prezzo decisamente conveniente.

Ogni capo di abbigliamento è prezzato individualmente per categoria: ad esempio maglioni e giacche sportive costano solo 15 euro ciascuno. I prezzi partono dai 2,50 fino ad arrivare ad un massimo di 30 euro.

L’attesissimo mercato europeo aprirà per due giornate a Cercola, dal 16 al 17 luglio, dalle 9 alle 19, presso il Palazzetto Caravita di via Matilde Serao. Vista l’enorme affluenza prevista, per accedere al mercato bisogna prenotare la propria visita tramite il sito ufficiale di Fair Priced Vintage.

Il listino prezzi

Per ogni categoria di prodotto sarà riservato un unico prezzo. Di seguito il listino completo: