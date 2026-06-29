Il mercato vintage gratis più grande d’Europa apre nel Napoletano: capi firmati da 2 euro
Giu 29, 2026 - Veronica Ronza
Il mercato vintage più grande d'Europa - Foto: Fair priced vintage market
Il 16 e 17 luglio 2026 torna nel Napoletano l’esperienza Fair Priced Vintage Market, il mercato del vintage più grande e conveniente d’Europa che farà nuovamente tappa a Cercola, presso Palazzetto Caravita, regalando ai visitatori un’esperienza d’acquisto del tutto nuova.
Il Mercato Vintage più grande d’Europa torna a Cercola: è gratis
Fair Priced Vintage è una celebre catena che organizza mercati di abbigliamento vintage in tutta Europa, con l’obiettivo di vendere capi di qualità a prezzi scontati. Tra gli stand dell’enorme mercato, i clienti potranno ammirare ed acquistare una vasta gamma di prodotti, tra articoli griffati e non, tutti selezionati a mano, igienizzati e pronti da indossare, ad un prezzo decisamente conveniente.
Ogni capo di abbigliamento è prezzato individualmente per categoria: ad esempio maglioni e giacche sportive costano solo 15 euro ciascuno. I prezzi partono dai 2,50 fino ad arrivare ad un massimo di 30 euro.
L’attesissimo mercato europeo aprirà per due giornate a Cercola, dal 16 al 17 luglio, dalle 9 alle 19, presso il Palazzetto Caravita di via Matilde Serao. Vista l’enorme affluenza prevista, per accedere al mercato bisogna prenotare la propria visita tramite il sito ufficiale di Fair Priced Vintage.
Il listino prezzi
Per ogni categoria di prodotto sarà riservato un unico prezzo. Di seguito il listino completo:
- Bandane 2,50 euro;
- Berretti e cappelli 5 euro;
- Bretelle e cinture in pelle 5 euro;
- Abbigliamento per bambini (0-10 anni) 5 euro;
- Sciarpe estive (foulard) 5 euro;
- Portafogli 5 euro;
- Top corti, reggiseni sportivi, calze per il corpo 7,50 euro;
- T-shirt, polo, canottiere 7,50 euro;
- Sciarpe invernali 7,50 euro;
- Borse e marsupi 10 euro;
- Leggings 10 euro;
- Pantaloncini (non di jeans) 10 euro;
- Pantofole 10 euro;
- Occhiali da sole 10 euro;
- Camicette e camicie a maniche corte 12,50 euro;
- Pantaloncini di jeans 12,50 euro;
- Pantaloni da spiaggia 12,50;
- Gonne 12,50;
- Blazers 15 euro;
- Camicette e camicie a maniche lunghe 15 euro;
- Cardigan, maglioni, maglie 15 euro;
- Abiti 15 euro;
- Gilet di pelle e altri gilet 15 euro;
- Pantaloni (non di jeans) e pantaloni sportivi 15 euro;
- Giacche sportive 15 euro;
- Felpe 15 euro;
- Giacche leggere 15 euro;
- Salopette corte 20 euro;
- Scarpe 20 euro;
- Kimono 25 euro;
- Jeans e pantaloni in pelle 25 euro;
- Salopette lunghe 25 euro;
- Giacche di velluto e jeans 30 euro;
- Cappotti e trench 30 euro;
- Giacche di pelle 30 euro;
- Tuta da sci e giacche da sci 30 euro.