Al WoodFest un Villaggio dei Sapori nel bosco tra specialità, panini, pizze e dolci: il menù

Inizia il conto alla rovescia per il WoodFest, l’attesissimo festival estivo che prenderà vita a Casa Woodfest, a Pontecagnano Faiano, dal 19 al 28 luglio 2026, regalando ben 10 giornate di gusto e spettacoli: al ricco calendario di concerti si affiancherà un percorso gastronomico d’eccezione, con un menù ricco di specialità e piatti della tradizione.

WoodFest 2026, il festival a Pontecagnano: le specialità del menù

Anche quest’anno, protagonista del WoodFest sarà il ricco percorso gastronomico che darà la possibilità ai visitatori di immergersi in un vero e proprio villaggio del gusto tra i sapori della tradizione campana e non solo.

Tra i principali piatti da poter assaggiare, nel suggestivo bosco in città, la tagliata rucola e pomodorini, l’uovo fritto con crema di tartufo, il caciocavallo impiccato, gli arrosticini, lagane, ceci e asparagi o la speciale Parmizzona, la tipica “zizzona” di Bufala farcita con parmigiana di melanzane.

Vasta la scelta anche per gli amanti del pane che potranno degustare panini con salsiccia e patatine oppure con hamburger e patatine ma anche il tradizionale cuzzetiello con salsiccia e friarielli o ripieno di polpette al sugo. Non mancheranno la “regina” dell’estate, la fresca e gustosa fresella, e il bruschettone innamorato, pensato per gli amanti dei sapori autentici.

Ad arricchire l’offerta culinaria: le pizze a portafoglio dell’Antica Pizzeria da Michele, il cuoppo di porchetta, tris di baccalà fritto e tris di frittatine, ‘o per e ‘o muss e le immancabili patatine fritte. Un percorso gastronomico d’eccezione da concludere in bellezza con l’angolo dessert tra fragolata di Acerno, graffe, crepes e gelati.

Il tutto accompagnato da bibite e dall’amatissimo vino con la percoca, intramontabile tradizione estiva campana e dell’intero Sud Italia. Un indimenticabile viaggio nel gusto allietato da spettacoli live e dalla magia del suggestivo scenario naturalistico che avvolge Casa WoodFest.

WoodFest: location, info e parcheggio

WoodFest si svolgerà presso Casa WoodFest, l’ex A.A.I del Ministero della Difesa in via Amerigo Vespucci 14/16, a Pontecagnano Faiano (Salerno). La struttura dispone di una vasta area parcheggio con circa mille posti disponibili.

Parcheggiando l’auto nella apposita area si entrerà direttamente nel vivo della festa, senza necessità di avvalersi di navette o incamminarsi in lunghi o difficoltosi percorsi. In questo modo, tutti potranno accedere comodamente nel suggestivo bosco cittadino.

La kermesse è organizzata dall’Associazione Culturale Rewind, media partner dell’evento è Vesuvio Live. L’ingresso, così come la visione degli spettacoli in programma, è gratis.