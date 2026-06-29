Caterina Balivo sceglie la Campania per le vacanze: “Cara costa cilentana, sei bellissima”

Caterina Balivo, la nota conduttrice televisiva originaria di Aversa, ha scelto di trascorrere le vacanze nella sua amata Campania, godendosi il mare cristallino del Cilento tra le meraviglie della Baia degli Infreschi, a Marina di Camerota.

Caterina Balivo pazza del Cilento: la vacanza in Campania

La conduttrice, protagonista in Rai con il programma La volta buona, ha scelto il Cilento come tappa delle sue vacanze estive, condividendo alcuni scatti mozzafiato sui social. In particolare ha mostrato ai suoi followers il mare cristallino della Baia degli Infreschi, una delle più belle calette di Marina di Camerota, celebre località turistica del posto.

Ad accompagnare la Balivo in questo viaggio, tra le bellezze della costa campana, il marito Guido Maria Brera e i loro figli. La conduttrice ha colto l’occasione per mostrare al pubblico la paradisiaca baia, dedicando un messaggio speciale all’intero Cilento.

“Cara costa cilentana, sei bellissima” – ha scritto la Balivo, scatenando migliaia di reazioni positive e commenti da parte dei suoi followers. Soltanto poche settimane fa aveva esaltato allo stesso modo la bellezza della Costiera Amalfitana, dopo aver trascorso un lungo weekend tra Amalfi, Praiano, Positano e Pimonte.

Ancora una volta, il territorio campano si prepara ad accogliere turisti e personaggi del mondo dello spettacolo in occasione della stagione estiva. Pochi giorni fa, sono stati avvistati a Napoli e in Costiera Amalfitana il calciatore Alvaro Morata e la moglie Alice Campello. Nella città partenopea è giunta anche la star internazionale Dua Lipa, a pochi giorni dal suo matrimonio, per dare il via ad una dolce luna di miele in compagnia di suo marito.