Donna trovata morta in casa a Napoli, l’allarme del figlio e i lividi sul corpo: cosa è successo

Sarebbe stata ritrovata morta in casa una donna di 58 anni residente a Ponticelli, nella periferia est di Napoli. Al momento sono in corso le indagini per risalire alle cause del decesso.

Donna trovata morta in casa a Ponticelli: aveva diversi lividi

Il corpo privo di vita nell’abitazione situata in via Louis Armstrong sarebbe stato ritrovato nel pomeriggio di ieri. A lanciare l’allarme sarebbe stato il figlio della vittima che, non riuscendo a mettersi in contatto telefonicamente con la madre, si sarebbe presentato sotto casa. Nemmeno lì, tuttavia, avrebbe ricevuto alcuna risposta.

Preoccupato per la prolungata assenza della donna, avrebbe così deciso di allertare i soccorsi. Sul posto sarebbero giunti Vigili del Fuoco e Polizia che, subito dopo aver forzato la porta di ingresso, avrebbero ritrovato la 58enne esanime sul letto.

Stando ad un primo esame del corpo, la donna presentava diversi lividi sul corpo e un taglio al sopracciglio destro. L’appartamento, invece, sembrava in ordine, senza nessun segno di effrazione. La salma è stata posta sotto sequestro per consentire l’avvio dell’esame autoptico.

Al momento non si esclude nessuna ipotesi, nè quella di una caduta accidentale né quella di un possibile femminicidio. Saranno le indagini a fornire una ricostruzione esatta dell’accaduto, individuando gli eventuali responsabili.