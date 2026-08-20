Terrore al parco in Campania, rissa tra giovani finisce nel sangue: accoltellato un ragazzo

Una lite tra ragazzi sarebbe sfociata nel sangue ad Agropoli, in provincia di Salerno, ed uno dei giovani coinvolti sarebbe stato brutalmente accoltellato.

Lite tra ragazzi ad Agropoli degenera: accoltellato un giovane

L’episodio si sarebbe verificato intorno alle ore 21:00 di ieri all’interno del parco pubblico Liborio Bonifacio, in una zona abitualmente frequentata da molti ragazzi. Stando a quanto emerso, cinque giovani di nazionalità tunisina, residenti in città, avrebbero iniziato a discutere, per cause ancora in corso di accertamento.

In breve tempo, dalle parole sarebbero passati ai fatti dando il via ad una violenta aggressione. Uno dei ragazzi coinvolti nella rissa avrebbe estratto un coltello, colpendo un coetaneo. Restano ancora al vaglio degli inquirenti le dinamiche alla base del folle gesto.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno fornito i primi soccorsi al ragazzo, gravemente ferito, per poi trasferirlo in codice rosso presso l’ospedale. Nel frattempo il presunto aggressore si sarebbe liberato dell’arma per poi allontanarsi dal luogo della rissa.

Nel parco sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Agropoli e gli agenti della Polizia Municipale. Sono in corso le indagini per ricostruire con esattezza l’accaduto e risalire ai responsabili dell’aggressione.