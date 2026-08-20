Portici, controllo per l’auto in doppia fila si trasforma in inseguimento: è un pluripregiudicato

Un normale controllo per un’auto lasciata in doppia fila si è trasformato in una vera e propria operazione di polizia giudiziaria, conclusasi con la denuncia di un uomo con precedenti penali. Lo ha reso noto il sindaco di Portici, Claudio Teodonno, ripercorrendo la vicenda avvenuta questa mattina al Corso Garibaldi.

Una pattuglia della Polizia Municipale, coordinata dal Capitano D’E., ha notato un veicolo in sosta vietata e ha avviato le procedure per la verbalizzazione e la rimozione dell’auto. Proprio in quel momento un uomo si è avvicinato con l’intenzione di salire a bordo del mezzo.

La fuga e l’inseguimento tra i vicoli

Alla richiesta degli agenti di esibire i documenti di guida, l’uomo ha reagito dandosi a una precipitosa fuga a piedi. È scattato immediatamente un inseguimento tra le vie cittadine, ma il fuggitivo è riuscito a far perdere le proprie tracce dileguandosi tra i vicoli del centro.

Mentre erano ancora in corso le ricerche, una donna si è avvicinata a uno degli agenti rimasti sul posto per denunciare di essere appena stata vittima di una rapina: le era stata strappata la collanina d’oro sotto la minaccia di un coltello. La descrizione fornita dalla vittima corrispondeva perfettamente al profilo dell’uomo appena datosi alla fuga.

Lo smartphone dimenticato incastra il sospettato

A rivelarsi decisivo per l’identificazione è stato uno smartphone dimenticato all’interno del veicolo rimosso dagli agenti. Grazie a questo elemento, la Polizia Municipale è riuscita a risalire all’identità del conducente: un uomo classe 1982, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto in passato a diverse misure restrittive della libertà personale.

L’uomo è stato denunciato a piede libero per il reato di rapina aggravata, mentre il telefono cellulare ritrovato è stato posto sotto sequestro giudiziario per consentire ulteriori approfondimenti investigativi da parte degli inquirenti.

Il ringraziamento del sindaco agli agenti

Al termine della ricostruzione dei fatti, il sindaco Claudio Teodonno ha voluto rivolgere un pubblico ringraziamento agli agenti della Polizia Municipale coinvolti nell’operazione, sottolineando la prontezza e l’efficacia dimostrate nel gestire una situazione che, da semplice controllo stradale, si è trasformata nella cattura di un elemento pericoloso per la sicurezza cittadina.