Bambino di un anno morto nel sonno, l’autopsia: “Per un rigurgito, forse di latte”

Sarebbe deceduto per un rigurgito il piccolo Damiano, il bambino di un anno morto a Marocco di Mogliano, in provincia di Treviso, nella notte tra giovedì e venerdì. Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità.

Bambino di un anno morto, l’autopsia: un rigurgito

Stando a quanto reso noto da Il Mattino, a causare l’ostruzione delle vie aeree del bimbo sarebbe stato un rigurgito, probabilmente di latte. Quella sera il piccolo si trovava con la babysitter, una 22enne molto legata alla famiglia, che avrebbe messo il piccolo in culla e ad un successivo controllo lo avrebbe ritrovato cianotico.

La ragazza avrebbe tentato di rianimarlo in ogni modo, nell’attesa dei soccorsi. Il piccolo sarebbe stato poi trasportato all’ospedale Ca’ Foncello dove ne è stato dichiarato il decesso. La giovane, intanto, è stata iscritta nel registro degli indagati per atto dovuto, a garanzia della 22enne stessa.

Damiano lascia i suoi genitori e i suoi sei fratellini. Quella sera la mamma e il papà erano usciti, lasciandolo in casa con la sorella 13enne e la baby sitter. Sarebbero stati gli stessi genitori a tranquillizzare la baby sitter, ripetendole di non avere colpe. Una tragica fatalità che ha distrutto la vita di una famiglia e della stessa 22enne, sotto choc per l’accaduto. Si attende ora il rilascio della salma per dare l’ultimo saluto al piccolo.