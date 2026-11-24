Una nuova generazione si prepara a cambiare il volto della Serbia e parte anche dalla televisione. La Lista degli Studenti, il movimento nato dalle proteste contro la corruzione e diventato protagonista della recente vittoria elettorale, ha annunciato un programma di riforme che comprende una profonda revisione dei palinsesti televisivi. Tra le proposte più significative c’è la drastica limitazione dei reality show, considerati un modello di intrattenimento poco educativo e caratterizzato troppo spesso da volgarità, violenza e linguaggi aggressivi.

Alle elezioni parlamentari del 25 ottobre 2026, il movimento ha conquistato 140 seggi su 250, mettendo fine al lungo predominio politico del Partito progressista serbo legato ad Aleksandar Vučić. Una vittoria che porta nelle istituzioni una realtà nata nelle università e nelle piazze, animata da studenti e da una mobilitazione civile che ha trovato consensi in ampi settori della società.

Reality show soltanto dopo le 23 e per un massimo di 45 minuti

La proposta contenuta nel programma della Lista degli Studenti è chiara: i reality show non potranno essere trasmessi prima delle 23 sulle televisioni nazionali in chiaro e la loro durata complessiva non dovrà superare i 45 minuti al giorno. Le trasmissioni integrali resterebbero accessibili attraverso piattaforme a pagamento, con limitazioni legate all’età e strumenti di controllo parentale.

Non solo. Le emittenti dovrebbero interrompere immediatamente la programmazione in presenza di episodi di violenza, minacce o incitamento all’odio. Anche repliche, speciali e contenuti aggiuntivi rientrerebbero nelle restrizioni. L’obiettivo dichiarato è intervenire su un modello televisivo che, secondo il movimento, ha contribuito a diffondere un clima culturale caratterizzato da aggressività e volgarità.

La riforma riguarda anche il resto della programmazione: la Lista degli Studenti propone che almeno il 30% dei contenuti annuali delle emittenti nazionali sia dedicato a programmi educativi, culturali, artistici e per bambini.

Una generazione di studenti alla prova del cambiamento

La vittoria elettorale della Lista degli Studenti rappresenta un passaggio significativo nella storia politica recente della Serbia. Il movimento è nato dopo la tragedia della stazione ferroviaria di Novi Sad del novembre 2024, quando il crollo di una pensilina provocò la morte di 16 persone. Da quel momento, le proteste contro la corruzione e per chiedere responsabilità alle istituzioni si sono trasformate in una mobilitazione nazionale.

Adesso quella spinta è arrivata nelle istituzioni. Il progetto politico non si limita alla televisione: tra le proposte figurano anche una settimana lavorativa di quattro giorni, con 32 ore settimanali senza riduzione dello stipendio, maggiori tutele per i lavoratori e interventi per rafforzare l’indipendenza dei media.