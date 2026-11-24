Tre segnali, in pochi mesi, raccontano la stessa storia. A maggio il Financial Times ha definito un «fallimento» la gestione italiana del Piano nazionale di ripresa e resilienza. A novembre il rapporto Svimez ha avvertito che la corsa del Mezzogiorno si ferma con l’esaurirsi della spinta del Pnrr. E sullo sfondo resta la denuncia, ripetuta da anni dal mondo meridionalista, di miliardi di euro sottratti al Sud e dirottati verso il Centro-Nord. Messi insieme, per chi vive al Sud, confermano lo status di una colonia interna. Perfino quando il capo del Governo è stato Mario Draghi, sotto la cui presidenza fu riscritto il Pnrr.

Il Pnrr era stato presentato come l’occasione storica per colmare finalmente i divari territoriali. L’Italia, con 194 miliardi, è stata la maggiore beneficiaria dei fondi europei per la ripresa. Il bilancio che oggi emerge, però, è quello di un’occasione sprecata, con un Mezzogiorno che rischia di ritrovarsi, a piano concluso, con le stesse fragilità di prima.

Il Financial Times: un «fallimento» da 194 miliardi

Il 26-27 maggio il quotidiano britannico ha dedicato al Pnrr un’inchiesta dal titolo implacabile: il piano che doveva dare una spinta decisiva all’economia italiana si è rivelato un fallimento. L’Italia, scrive il Ft, è il principale beneficiario del Recovery Fund, ma la sua economia resta stagnante. Circa il 70% degli obiettivi originali è stato modificato almeno una volta. Il giornale riconosce che senza i fondi europei il Paese sarebbe probabilmente entrato in recessione già l’anno scorso, ma osserva che il piano non ha prodotto il salto di qualità atteso.

Svimez: il Sud frena quando finisce il Pnrr

Il rapporto Svimez «L’economia e la società del Mezzogiorno», presentato il 10 novembre, fotografa un paradosso. Tra il 2021 e il 2025 il Pil del Sud è cresciuto cumulativamente del 9,5%, contro il 6,6% del Centro-Nord, grazie al contributo decisivo del Pnrr. Nel 2026 il Mezzogiorno dovrebbe crescere ancora un po’ di più (+0,9% contro +0,8%). Ma nel 2027 la tendenza si inverte: la crescita meridionale rallenterebbe allo 0,5%, contro lo 0,6% del Centro-Nord. A pesare è il progressivo esaurimento dell’impulso straordinario del Piano: gli investimenti, in crescita del 6% quest’anno, frenerebbero allo 0,8% nel 2027, contro l’1,8% del Centro-Nord.

Questa è la prova che il Sud ha corso solo finché la spesa straordinaria lo ha spinto, senza una trasformazione strutturale. In cinque anni il Mezzogiorno ha perso 154mila giovani, e solo il 26,9% delle famiglie meridionali con almeno una persona in età da lavoro ha due occupati, contro il 42,3% del Centro-Nord. La ripresa, insomma, non si traduce in lavoro stabile, salari adeguati e motivi per restare.

I miliardi sottratti: la colonia interna

La questione, però, viene da lontano, ed è il cuore delle denunce che da anni ospita Vesuviolive. Il rapporto Italia 2020 dell’Eurispes ha stimato in circa 840 miliardi di euro, tra il 2000 e il 2017, la quota di spesa pubblica a cui il Sud avrebbe avuto diritto in base alla popolazione e che è invece andata al Centro-Nord: oltre 46 miliardi l’anno. Nel 2016, secondo lo stesso studio, la spesa pro capite è stata di 15.062 euro al Centro-Nord e 12.040 al Sud, 3.022 euro in meno per ogni cittadino meridionale. Cifre simili, nell’ordine dei 60 miliardi l’anno, erano state evocate anche dall’allora ministro Boccia e dalla Svimez.

Lo schema si è ripetuto con il Recovery. Già nel 2021 avevamo, insieme ad alcuni amministratori del Sud, denunciato che il criterio con cui l’Ue aveva assegnato i fondi all’Italia, tenendo conto di reddito e disoccupazione, avrebbe dovuto riservare al Mezzogiorno oltre il 60% delle risorse, e che il Piano ne destinava circa il 40%. Seicento sindaci della rete Recovery Sud scrissero ai parlamentari per chiedere di votare contro, senza successo. È questa, per i movimenti meridionalisti, la «colonia interna»: un territorio da cui si preleva e a cui si restituisce meno, mentre la classe politica nazionale parla di assistenzialismo.