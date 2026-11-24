Nell’ambito del processo per l’omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola nel maggio dello scorso anno, questa mattina a fornire la propria versione, in qualità di testimone, è stato il papà della vittima.

Omicidio Martina Carbonaro, il papà: “Vedo solo nero”

Martina sarebbe stata assassinata a colpi di pietra dall’ex fidanzato, Alessio Tucci, che non accettava la fine della loro relazione. Il ragazzo avrebbe occultato il corpo in un casolare per poi scappare via, mostrandosi disperato per la scomparsa della giovane e affiancando persino i genitori nelle ricerche.

“Mi sembrava un ragazzo tranquillo. Non aveva mai dato segnali strani e Martina non era mai tornata a casa con un graffio. Gli avevo dato fiducia e oggi la mia vita è distrutta. Prima vedevo tutti i colori, tranne il nero. Oggi, invece, vedo solo nero“ – ha detto in lacrime Marcello Carbonaro in aula.

“La loro storia era iniziata nel maggio 2023, gli proposi anche di collaborare a un piccolo lavoro di ristrutturazione. Gli abbiamo aperto la porta di casa e delle nostre vite. Sono distrutto non riesco a stare in casa, vedo sempre la stanzetta di Martina vuota, non so come ho fatto a dare fiducia a quella famiglia. Non so nemmeno perché ho fatto entrare questo ragazzo in casa, eppure avevo provato a dargli fiducia”.

L’udienza sarebbe poi proseguita con l’esame della sorella dell’imputato che avrebbe ripercorso i momenti salienti di quella tragica sera. Avrebbe poi concluso dicendo: “Vorrei capire perché mio fratello lo ha fatto ma ancora oggi non riesco a immaginare la scena”.