A Napoli arriva la Torta Teatro di San Carlo, un nuovo dolce nato dalla collaborazione tra il Gran Caffè Gambrinus e la Fondazione Teatro di San Carlo.

Nasce la Torta Teatro San Carlo: inno alla cultura di Napoli

Un progetto che vede due simboli storici e culturali dell’identità partenopea unire le forze per celebrare l’arte, la storia e la grande tradizione dolciaria della città. La torta, che prende proprio il nome del celebre Teatro, recherà il logo ufficiale del Lirico di Napoli.

Un dolce nato dalla tradizione della pasticceria partenopea che trova da sempre ispirazione nella pasticceria francese. Già altri storici teatri hanno avuto una dedica da illustri pasticcieri con la nascita di una creazione ad hoc: così la Torta Teatro di San Carlo farà il suo debutto alla serata inaugurale della Stagione d’Opera 2026/27, in programma il 2 dicembre 2026.

Il design del dessert è stato sviluppato in stretta sinergia con la Fondazione per garantire la piena coerenza con l’immagine e l’eccellenza del Teatro. Un equilibrio ricercato di consistenze, colori e profumi mediterranei, pensato per rendere omaggio ai sapori del territorio: su una base croccante alla nocciola, si alternano soffici strati di pan di spagna e mousse alla ricotta, fino alle note agrumate del confit al mandarino e gelèe all’arancio.