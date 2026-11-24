Avrebbe inviato una lettera ai suoi amici Alessio Tucci, il giovane attualmente sotto processo a Napoli per l’omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne di Afragola, nonché sua ex fidanzata.

Omicidio Carbonaro: la lettera di Alessio Tucci

Martina è stata barbaramente uccisa il 26 maggio 2025, lasciata priva di vita in un casolare abbandonato di Afragola. Un femminicidio messo in atto proprio dal 19enne che diceva di amarla e che non avrebbe accettato la fine della relazione, voluta dalla vittima.

“Non ero io in quel momento, avevo un mostro dentro di me. Non mi so spiegare nemmeno io cosa ho fatto e mi fa male questa cosa perché potevo fare qualcosa” – queste le parole di Tucci dinanzi ai giudici nel racconto dei fatti. Avrebbe, dunque, ammesso anche di non aver fatto niente per salvare la giovane nemmeno dopo aver sferrato i colpi fatali. Al contrario, avrebbe occultato il suo corpo e si sarebbe precipitato dai genitori di Martina, fingendo disperazione per la scomparsa della ragazza.

“Nemmeno io so come è successo tutto questo, sto cercando di sperare sia un sogno tutto questo ma purtroppo non lo è” – ha scritto Tucci in una lettera inviata ai suoi amici, ribadendo il suo pentimento per l’accaduto. Stando a quanto raccontato la scintilla sarebbe scattata per un messaggio recapitato a Martina da un ragazzo, tramite Whatsapp, proprio mentre i due si trovavano al casolare dove Tucci aveva attirato la ragazza per chiarirsi un’ultima volta.

“Ho fatto una cosa bruttissima ma vi posso assicurare che quel maledetto giorno non ero io, non ero il ragazzo che avete conosciuto voi, estroverso, simpatico e sempre a trovare un modo per cambiare il vostro umore. Il mio percorso qui è molto lungo quindi spero che un giorno lontano possiamo riunirci tutti insieme come prima. Spero vi manco come voi mancate a me perché mentre scrivo e piango e penso a tutte quelle ca***te belle che abbiamo fatto” – continua Tucci nella lettera.

“Spero solo di farcela perché non sto molto bene, sto prendendo antidepressivi perché sono molto scosso da tutto questo incubo. Vi mando un forte abbraccio dal vostro Alessio.Un’altra cosa ad (il nome di un amico), spero che realizzerai al più presto il tuo sogno e goditi la vita, no come me che me la sono rovinata, di me non interessa nulla più ormai ma sia a te che a tutti voi in presenza vi auguro il meglio, un forte abbraccio”.

Domani, intanto, al processo in corso davanti alla Corte di assise, saranno ascoltati la criminologa Roberta Bruzzone, consulente di parte della famiglia Carbonaro, incaricato dall’avvocato Sergio Pisani di dare risposta a otto quesiti, e Marcello Carbonaro, il papà di Martina.