A partire dal 28 novembre 2026 riapre la Valle del Natale, il villaggio delle feste allestito presso il Parco Valle dell’Orso di Torre del Greco, tra i più belli d’Italia e non solo.

Valle del Natale 2026 a Torre: tra i villaggi più belli d’Europa

Giunto alla sua IX edizione, la Valle del Natale – premiato ai Parksmania Awards come “miglior progetto famiglia realizzato nei parchi europei”, attestandosi come una delle migliori attrazioni del periodo anche oltre i confini nazionali – si prepara ad accogliere anche quest’anno cittadini e visitatori.

Situato alle pendici del Vesuvio, il magico villaggio darà la possibilità ai partecipanti di immergersi in un vero itinerario incantato, suddiviso in 21 tappe, dai racconti del Cantastorie alle luci del bosco, passando per il mondo degli elfi fino all’incontro con Santa Claus.

Un itinerario magico che parte varcando la porta di Korvatunturi, la montagna innevata a forma di orecchio della tradizione finlandese, dove, secondo la leggenda, vive Joulupukki, il vero Babbo Natale. Non mancherà il percorso di luci, l’atterraggio della slitta e il Molo Nord, il grande anfiteatro sull’acqua tra personaggi e scorci suggestivi che richiama la magia della Parata di Natale. Nel bosco, il Merry-Go-Round ospiterà il sorprendente carosello degli elfi per concedersi un momento di adrenalina e divertimento.

I più piccoli potranno addentrarsi anche tra gli spazi dell’Ufficio Postale per scrivere la loro letterina da spedire direttamente a Babbo Natale. La magia inonderà i partecipanti anche durante la tappa al Mrs. Claus Cottage che apre le porte ad una dimensione più intima del Natale: quella della casa, delle abitudini e della storia della famiglia del Nord.

Si prosegue poi il cammino sostando presso il Villaggio degli Elfi, dopo aver espresso il proprio desiderio nel Bosco dei Desideri, ai piedi del grande albero Fedro. Di qui si giunge presso la Baita di Santa Claus, il luogo dell’incontro tanto atteso che lascia spazio ad un momento speciale da custodire nel cuore.

Il tutto accompagnato dalla piazzetta dei tradizionali mercatini, attrazioni e Giostra degli Elfi per i bambini, arena spettacoli e area food. Quest’anno sono disponibili 3 tipologie di biglietti: Standard Datato al costo di 26 euro, Standard Open al costo di 28 euro e Gold Datato al costo di 59 euro (quest’ultimo comprende esperienze aggiuntive quali l’esperienza immersiva nella stanza di Santa Claus e altri vantaggi riservati. I bambini sotto i 99 cm entrano gratis. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito Valle del Natale.