Il bilancio del Napoli al 30 giugno 2026 contiene un dato che non è passato inosservato tra i tifosi: i compensi del consiglio di amministrazione sono saliti a 3.497.400 euro lordi, contro i 2.767.828 dell’esercizio precedente. Un aumento di circa 730mila euro, pari al 26,4%, stando ai documenti ufficiali.

Il cda è composto da cinque membri: il presidente e amministratore delegato Aurelio De Laurentiis, la moglie Jacqueline Marie Baudit, i figli Edoardo e Valentina e il dirigente Andrea Chiavelli. Dal 2005 agli amministratori sono andati quasi 49 milioni di euro complessivi (nei primi quattro esercizi non percepirono nulla), con un record annuo di 5,55 milioni nel 2014. La novità è che l’aumento arriva proprio mentre il club tratta con fatica il rinnovo del suo giocatore più importante.

I numeri del bilancio: ricavi record, ma l’utile è di soli 2,2 milioni

L’esercizio 2025/26 si è chiuso con 384,3 milioni di ricavi, il massimo dell’era De Laurentiis, con una crescita di circa il 32%. Hanno contribuito i 49,5 milioni arrivati dalla Uefa per la Champions League e circa 102,7 milioni dalle operazioni di mercato, tra cui la plusvalenza da 73,2 milioni per la cessione di Victor Osimhen. Il club è tornato all’utile, ma di appena 2,2 milioni, dopo la perdita di 21,4 milioni dell’anno prima.

Sono numeri che rendono il confronto quasi impossibile da ignorare. Secondo un semplice calcolo sui dati del bilancio, i 3,5 milioni destinati al cda superano l’intero utile netto, e il solo aumento di 730mila euro vale circa un terzo di quell’utile. Va detto che anche i costi per salari e stipendi sono cresciuti, da circa 132,9 a 161,9 milioni (+22%): il club, dunque, ha investito anche sulla rosa. Ma il cda ha avuto un incremento ancora superiore.

Il paradosso McTominay: rinnovo fermo da settimane

Il paradosso più evidente riguarda Scott McTominay. Il centrocampista scozzese ha un contratto fino a giugno 2028, con un ingaggio che le cronache indicano intorno ai 4 milioni netti a stagione. Il Napoli ha proposto un prolungamento fino al 2030 con un ritocco a 6-7 milioni, bonus compresi. L’agente aveva chiesto inizialmente 12 milioni, poi scesi a 8-10, considerati dalla società fuori dai parametri. Le parti erano vicine all’intesa tra settembre e ottobre, poi la trattativa si sarebbe arenata.

La linea del club è chiara: McTominay non si muove a gennaio e del rinnovo si parlerà senza fretta. Il giocatore, che ha rifiutato un’offerta dall’Arabia in estate, vuole restare, ma chiede un adeguamento e maggiori garanzie sul progetto. La forbice tra offerta e richiesta, a seconda delle versioni, va da circa 1,5 a 5,5 milioni all’anno, cifre dello stesso ordine di grandezza dell’intero compenso annuo del cda (con la cautela che gli ingaggi dei calciatori sono indicati al netto e i compensi degli amministratori al lordo). Ma, a ben vedere, Scott McTominay è la figura intorno alla quale ricostruire una rosa che ha in sé troppi elementi ormai stanchi o demotivati.

Osimhen e Kvaratskhelia: la lezione che il Napoli non sembra aver imparato

Il caso McTominay richiama inevitabilmente quello dei due protagonisti dello scudetto 2023. Victor Osimhen ha lasciato il Napoli nell’estate 2025 per il Galatasaray, dopo una stagione in prestito, per 75 milioni pagabili a rate; la plusvalenza è stata di 73,2 milioni. Lo stesso De Laurentiis ha raccontato che il Psg aveva offerto oltre 200 milioni per il pacchetto Osimhen-Kvaratskhelia, ma che lui aveva promesso a Conte di tenerli e, con quel denaro, avrebbe voluto comprare Gyokeres.

Khvicha Kvaratskhelia è invece partito nel gennaio 2025, a stagione in corso, per circa 70 milioni, destinazione Psg, con cui ha vinto subito la Champions League. Entrambi hanno reso più di quanto il Napoli ha poi incassato: Osimhen ha segnato finora 69 in 84 partite con i turchi, mentre Kvara oltre a vincere due Champions da protagonista si è anche consacrato nel ristretto novero dei calciatori più forti al mondo, sesto al Pallone d’Oro 2026 (per tanti avrebbe meritato qualcosina in più). Ne è nata una dipendenza dalle plusvalenze: resta da capire con quale giocatore il club potrà ripetere operazioni come quelle di Kvara e Osimhen. Se il modello è «vendere bene i migliori quando i conti dei contratti non tornano», il rischio è che McTominay sia il prossimo.

Le ragioni del club e cosa resta da chiarire

Il Napoli ha un’altra lettura. La società rivendica una rigida disciplina salariale, che l’ha portata a conti in ordine e a un fatturato record. I compensi del cda, inoltre, restano sotto il picco del 2014, e nel consiglio siede un manager come Chiavelli. Nel caso McTominay, a pesare sono anche l’età (compirà 30 anni a dicembre) e il valore di una futura cessione: un rinnovo da 8-10 milioni, per la società, spezzerebbe l’equilibrio degli stipendi della rosa.