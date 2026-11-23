Napoli conquista un altro importante riconoscimento in campo scientifico: la Federico II è prima in Italia per numero di Highly Cited Researchers 2026, la prestigiosa classifica che individua gli scienziati più influenti al mondo, stilata dal Web of Science Group Clarivate Analytics.

Napoli prima in Italia per gli scienziati più influenti al mondo

Sono sette gli scienziati federiciani menzionati: Antonio Abate del Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale; Paolo A. Ascierto della Scuola di Medicina Clinica e Chirurgia; Piera Centobelli del Dipartimento di Ingegneria Industriale; Danilo Ercolini del Dipartimento di Agraria; Michele Fornaro del Dipartimento di Neuroscienze e Scienze riproduttive ed odontostomatologiche; Angelo Izzo del Dipartimento di Farmacia; Edoardo Pasolli del Dipartimento di Agraria. Tutti nell’organigramma dell’Ateneo.

La classifica Clarivate riporta gli scienziati che hanno prodotto le pubblicazioni scientifiche più menzionate al mondo negli ultimi 11 anni, dando contributi significativi nei propri settori di attività e, spesso, registrando ricadute in ambiti scientifici e accademici diversi da quelli di appartenenza. Il professore Paolo Ascierto è inserito nella categoria Medicina clinica, il professore Angelo Izzo è presente nella categoria Farmacologia e tossicologia mentre gli altri cinque federiciani sono stati inseriti tutti nella categoria Cross-Field che evidenzia l’impatto interdisciplinare dei lavori svolti.

Il report indica ogni anno i ricercatori che hanno pubblicato il maggior numero di “Highly Cited Papers”, ovvero articoli scientifici più citati nell’ultimo decennio. Al numero di citazioni si affianca anche una valutazione qualitativa degli esperti dell’Institute for Scientific Information di Clarivate. Di tutta la popolazione mondiale di scienziati di tutte le discipline, gli ‘Highly Cited Researchers’ sono 1 su 1.000. Infatti, solo lo 0,1% dei ricercatori nel mondo riceve questo riconoscimento, che rappresenta un parametro importante nelle classifiche mondiali di qualità delle università, oltre ad essere uno dei maggiori riconoscimenti internazionali per un ricercatore. Quest’anno i riconoscimenti della Clarivate sono andati a 7.090 ricercatori provenienti da Università, Istituti o Enti diversi dislocati in 62 paesi.

Gli scienziati della Federico II premiati

Già premiato nel campo della chimica e nel campo dell’ambiente e dell’ecologia, Antonio Abate è per il secondo anno nella categoria Cross-Field. Professore associato al DICMAPI con un’importante esperienza internazionale maturata lavorando presso le prestigiose università di Oxford e Cambridge in Inghilterra, il Politecnico di Losanna in Svizzera e il centro Helmholtz di Berlino in Germania, prima di tornare alla Federico II, ha concentrato la sua attività di ricerca sullo sviluppo di materiali innovativi per la conversione dell’energia solare, in particolare sui perovskiti, un campo in cui è riconosciuto a livello globale come uno degli scienziati più influenti.

Paolo Antonio Ascierto è ordinario di Oncologia all’Università degli Studi di Napoli Federico II e direttore del Dipartimento di Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione G. Pascale di Napoli. Le principali aree di ricerca comprendono lo sviluppo dell’immunoterapia nel melanoma, le combinazioni tra immunoterapia e terapie a bersaglio molecolare, le strategie neoadiuvanti e adiuvanti, i vaccini terapeutici personalizzati a mRNA, lo studio dei biomarcatori predittivi di risposta e resistenza e lo sviluppo di nuove immunoterapie e strategie cellulari.

Per il secondo anno consecutivo anche Piera Centobelli, professoressa associata presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale i cui studi sono focalizzati su temi strategici per la transizione ecologica e industriale, esplorando l’intero ciclo di vita dei prodotti, analizzando la percezione e l’adozione delle pratiche sostenibili da parte dei consumatori, studiando l’evoluzione delle imprese verso modelli produttivi a ridotto impatto ambientale e sviluppando sistemi di supporto alle decisioni per la valorizzazione di scarti e sottoprodotti, anche attraverso la promozione di processi di simbiosi industriale.

Gli studi multidisciplinari, dalla qualità degli alimenti alla salute dell’uomo, hanno confermato tra gli Highly Cited Researchers, Danilo Ercolini, Direttore del Dipartimento di Agraria, già presente nella classifica Clarivate 2022, 2023, 2024 e 2025 docente di Microbiologia, Ercolini incentra la sua attività scientifica sullo studio del microbioma negli alimenti e nell’uomo. Particolarmente apprezzati sono stati gli studi sull’impatto della dieta sul microbioma umano e i contributi sullo studio degli effetti della dieta mediterranea.

Michele Fornaro è professore associato di psichiatria al Dipartimento di neuroscienze e scienze riproduttive ed odontostomatologiche, la sua attività scientifica e clinica si colloca nell’ambito dell’epidemiologia clinica e della psicofarmacologia dei disturbi dell’umore e d’ansia, con particolare attenzione al disturbo bipolare e alle forme farmaco-resistenti. La sua ricerca integra approcci statistici descrittivi, inferenziali e meta-analitici con l’osservazione clinica, con l’obiettivo di migliorare la comprensione dei determinanti di malattia e degli esiti terapeutici.

Sono incentrate, invece, sul settore scientifico disciplinare di Farmacologia, le ricerche di Angelo Antonio Izzo, Direttore del Dipartimento di Farmacia, per la ottava volta tra gli Highly Cited Researchers nel campo Pharmacology and Toxicology, che si occupa prevalentemente dello studio farmacologico e delle potenziali applicazioni terapeutiche dei composti di derivazione vegetale, con particolare interesse sulle potenzialità dei cannabinoidi e dei composti naturali che legano i Transient Receptor Potential Channels.

Sempre del Dipartimento di Agraria, tra i cinque cross-field federiciani, c’è, per il quinto anno consecutivo, Edoardo Pasolli, professore associato di telecomunicazioni i cui interessi di ricerca mirano a sviluppare e applicare approcci computazionali e metodologie di machine learning per dati di metagenomica, con particolare attenzione ai microbiomi umani e alimentari.