Due cortei distinti hanno attraversato oggi il centro di Napoli in occasione dello sciopero generale del 20 novembre. Accanto alla manifestazione della Cgil contro la legge di Bilancio del governo Meloni, è scesa in piazza una mobilitazione promossa da Usb, Potere al Popolo e collettivi studenteschi, che ha assunto anche i contorni di una vera e propria contestazione nei confronti del sindacato guidato da Maurizio Landini.

Il secondo corteo è partito da piazza Dante, con la partecipazione di numerosi studenti, molti dei quali minorenni, oltre ad attivisti e rappresentanti delle organizzazioni promotrici. Tra gli slogan scanditi durante la manifestazione anche «Boicottiamo la Cgil», mentre sui cartelli e sugli striscioni trovavano spazio le rivendicazioni contro guerra, leva militare e riarmo. Uno degli striscioni recitava: «Contro guerra, leva e riarmo: strappiamogli il futuro».

Bruciato un manifesto con i simboli di Cgil, Cisl e Uil

A caratterizzare la protesta è stato soprattutto un episodio avvenuto durante il corteo: alcuni manifestanti hanno dato fuoco a un manifesto sul quale erano raffigurati i simboli di Cgil, Cisl e Uil, rappresentati come la Banda Bassotti insieme a Mister Monopoly. Un gesto accompagnato dalla contestazione esplicita dei sindacati confederali.

La contrapposizione non riguarda soltanto le differenti modalità di mobilitazione, ma anche le scelte sindacali e le strategie di rappresentanza. Usb contesta infatti l’accordo sottoscritto il 12 novembre da Cgil, Cisl e Uil con tredici associazioni datoriali in materia di contratti, salari e rappresentanza. Secondo il sindacato di base, l’intesa rischierebbe di penalizzare i lavoratori, limitare lo spazio delle organizzazioni sindacali non firmatarie e ostacolare l’introduzione di un salario minimo per legge. Secondo un rappresentante di Potere al Popolo si tratterebbe di un verto e proprio «accordo criminale firmato con il governo Meloni».

Due manifestazioni separate nel centro di Napoli

I due cortei hanno seguito percorsi distinti, concordati con la Questura proprio per evitare un possibile incrocio tra i manifestanti. La mobilitazione di Usb e Potere al Popolo è partita da piazza Dante, attraversando Port’Alba, via dei Tribunali, via Duomo e corso Umberto, per poi proseguire verso via Mezzocannone e concludersi a piazza San Domenico Maggiore.

La Cgil, invece, ha concentrato i propri manifestanti in piazza Mancini, per raggiungere piazza Matteotti attraverso corso Umberto e piazza Bovio. La giornata ha così restituito l’immagine di una protesta sociale attraversata da posizioni differenti: da una parte la mobilitazione confederale contro la manovra economica, dall’altra una contestazione che mette in discussione anche il ruolo e le scelte della principale organizzazione sindacale italiana.