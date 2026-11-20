Grande successo nella Sala Stampa della Camera dei Deputati per il Premio Eccellenze 2026, promosso dall’Intergruppo Parlamentare “Sviluppo Sud, Aree Fragili e Isole Minori”. Un incontro dedicato alla valorizzazione dell’identità meridionale, alla tutela dell’immagine di Napoli e alla necessità di costruire una rete tra istituzioni, operatori culturali e protagonisti della divulgazione.

Successo per il Premio Eccellenze 2026: i premiati

Alla cerimonia hanno preso parte il vicepresidente della Camera dei Deputati Sergio Costa, l’onorevole Alessandro Caramiello, presidente dell’Intergruppo Parlamentare “Sviluppo Sud, Aree Fragili e Isole Minori”, e l’onorevole Pasquale Penza. A moderare l’incontro è stato Emilio Caserta, giornalista e responsabile dell’Ufficio Stampa dell’Intergruppo, che ha accompagnato il confronto tra rappresentanti istituzionali e protagonisti della divulgazione culturale meridionale.

Al centro del dibattito, un messaggio condiviso: raccontare Napoli e il Sud significa riconoscerne i problemi senza oscurarne le straordinarie ricchezze. Se da un lato il racconto mediatico tende spesso a concentrarsi sulle criticità dei territori, dall’altro esiste una comunità di divulgatori, artisti e professionisti che quotidianamente restituisce dignità, memoria e visibilità al patrimonio culturale meridionale, raggiungendo attraverso i social anche milioni di persone.

Sei le eccellenze premiate: Silvana Perno, guida turistica e fondatrice di Napoli Reale, per la valorizzazione del patrimonio storico e artistico; Amedeo Colella, scrittore e divulgatore, per il suo impegno nella diffusione della storia, della lingua e delle tradizioni napoletane; Ciro Cozzolino, guida turistica e curatore di Napoli Bella, per la promozione delle bellezze culturali del territorio; Gigi Lista, ristoratore e attivista, per le sue battaglie a difesa del Sud; Amedeo Palumbo, attore e vlogger, per la capacità di raccontare l’identità meridionale attraverso l’arte e l’ironia; Antonio Buondonno, narratore culturale di Napoli e autore di Vurria Sapè, per il suo contributo alla divulgazione delle tradizioni popolari.

«Non possiamo consentire che Napoli e il Mezzogiorno vengano raccontati esclusivamente attraverso le loro difficoltà. I problemi esistono e vanno affrontati, ma esiste anche un Sud fatto di cultura, competenze, bellezza e persone che ogni giorno lavorano per valorizzarlo. Il compito dell’Intergruppo è anche quello di mettere in relazione queste energie, dare loro ascolto e costruire occasioni concrete di confronto con le istituzioni, senza dimenticare le aree fragili, i territori interni e le isole minori», è il messaggio espresso dal presidente Alessandro Caramiello nel corso dell’iniziativa.

Particolarmente significativo l’intervento del vicepresidente della Camera dei Deputati Sergio Costa, che ha sottolineato il valore della cultura e dell’identità territoriale. «È straordinario ascoltare la lingua napoletana anche nelle istituzioni della Repubblica. Difendere le nostre radici significa custodire un patrimonio culturale che appartiene a tutti». In una sala istituzionale della Repubblica si è parlato anche in lingua napoletana, testimonianza di una tradizione viva che continua a essere strumento di comunicazione, appartenenza e condivisione».

L’onorevole Pasquale Penza ha invece ricordato il contributo storico di Napoli al progresso e all’innovazione, soffermandosi sulle numerose invenzioni e intuizioni nate nel territorio partenopeo, spesso valorizzate altrove senza riconoscerne le origini. «Napoli ha dato tanto al mondo, anche attraverso invenzioni e innovazioni che altri hanno fatto proprie. Dobbiamo recuperare la memoria di queste eccellenze e restituire alla nostra città il riconoscimento che merita».

Nel corso della moderazione, Emilio Caserta ha richiamato l’attenzione anche sui dati SVIMEZ relativi all’emigrazione giovanile e alla perdita di capitale umano nel Mezzogiorno. «Da troppo tempo il Sud perde giovani, competenze e opportunità. I dati sull’emigrazione giovanile ci ricordano quanto sia urgente intervenire. Ma il problema non è soltanto la mancanza di eccellenze: è la nostra difficoltà nel valorizzarle e nel fare sistema. Chi si occupa di politica deve lavorare per migliorare concretamente i territori, chi fa cultura deve continuare a divulgarla, chi opera nel turismo e nella comunicazione deve contribuire a raccontare le nostre ricchezze. Dobbiamo costruire una rete, non contro qualcuno, ma a favore del Mezzogiorno, per superare squilibri e difficoltà che segnano questi territori da oltre 160 anni», ha sottolineato Caserta.

Dagli interventi dei premiati è emersa la volontà di proseguire insieme un percorso di collaborazione, mettendo in comune esperienze, pubblico e competenze per dare maggiore forza alla divulgazione culturale e alla promozione del territorio. Il Premio Eccellenze 2026 non rappresenta dunque un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso condiviso. L’obiettivo è trasformare l’incontro alla Camera dei Deputati in una rete stabile di persone e realtà impegnate nella tutela dell’identità meridionale, attraverso nuove iniziative e occasioni di confronto. Perché difendere Napoli e il Sud non significa negarne i problemi, ma impedire che siano soltanto questi a definirne l’immagine.