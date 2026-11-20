A Ponticelli, quartiere nella periferia di Napoli, torna pienamente fruibile il Parco Fratelli De Filippo. Questa mattina il sindaco Gaetano Manfredi e l’assessore alla Salute e al Verde, Vincenzo Santagada, hanno riconsegnato alla città l’area verde al termine degli interventi di riqualificazione.

Rinasce il Parco Fratelli De Filippo a Ponticelli

La riapertura del parco rappresenta un nuovo tassello del programma di riqualificazione e valorizzazione del verde cittadino promosso dall’Amministrazione comunale, con particolare attenzione ai quartieri periferici. Con il Parco Fratelli De Filippo viene infatti restituito ai cittadini un luogo di aggregazione, socialità e tempo libero completamente rinnovato, più sicuro, accessibile e funzionale per famiglie, giovani e anziani.

Una prima parte dell’intervento era stata riconsegnata alla città il 5 maggio scorso con l’apertura della nuova area giochi, realizzata ex novo, e del campo dedicato al gioco delle bocce. Nell’ambito dei lavori sono stati inoltre realizzati due servizi igienici facilmente accessibili anche alle persone con difficoltà motorie.

Successivamente gli interventi sono proseguiti con il completamento e il potenziamento dell’impianto di illuminazione attraverso l’installazione di nuovi corpi illuminanti e l’attivazione integrale del sistema, il completamento dell’impianto di irrigazione delle aiuole esistenti, la sistemazione delle griglie della piazza centrale mediante la sostituzione delle parti ammalorate e il risanamento dei pilastri del porticato perimetrale.

Particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza e al decoro degli spazi pubblici, con la pulizia dell’area d’ingresso adiacente all’area giochi, la rimozione della vegetazione infestante e dei rifiuti, la realizzazione di un nuovo impianto di videosorveglianza e un programma di manutenzione del verde che ha interessato le alberature esistenti attraverso interventi di potatura e cura.

Tra gli elementi di maggior rilievo figura la nuova fontana a pavimento con getti d’acqua intermittenti, realizzata con tecnologie innovative e destinata a diventare uno dei principali punti di riferimento architettonici e di attrazione del parco. Il Parco torna, dunque, ad essere uno spazio pubblico moderno, inclusivo e pienamente fruibile.

«Stiamo completando la manutenzione straordinaria di tutti i parchi e stiamo riconsegnando ai cittadini spazi che, in qualche caso, erano chiusi da molti anni – ha affermato il sindaco Manfredi –. C’è voluto del tempo per realizzare i lavori di riqualificazione che hanno riguardato la videosorveglianza, l’illuminazione, i servizi e il verde. Ora il tema è tenere vivo questo parco, così come tutti gli altri presenti in città. Questo aspetto è legato non solo alla manutenzione, ma anche alla fruizione da parte delle persone. In questo percorso sono coinvolte anche le scuole del territorio».

«Dopo la riapertura parziale dello scorso maggio con l’area giochi, abbiamo completato i lavori che hanno riguardato non solo l’impianto di videosorveglianza per la sicurezza del parco, ma anche gli impianti di irrigazione e illuminazione – ha spiegato l’assessore Santagada –. Un aspetto importante da sottolineare è quello relativo alla manutenzione ordinaria che, per il Parco Fratelli De Filippo, così come per gli altri parchi cittadini, sarà affidata a ditte altamente qualificate».