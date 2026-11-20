L’economista Carlo Cottarelli arriva a Salerno per spiegare, con parole semplici, come funziona l’economia. L’appuntamento è per il 25 novembre alle ore 17 presso Confindustria Salerno (via Madonna di Fatima, 194), dove sarà presentato il suo nuovo libro, «L’Economia Facile. Risposte semplici per capire il mondo» (Solferino, 2026). L’iniziativa è promossa dalla Banca di Credito Popolare (BCP) in collaborazione con Arca Fondi Sgr.

L’incontro sarà un dialogo con l’autore, condotto da Simone Bini Smaghi, vicedirettore generale di Arca Fondi Sgr, e da Mario Crosta, amministratore delegato e direttore generale di BCP. Il saluto istituzionale sarà affidato a Pierluigi Pastore, vicepresidente di Confindustria Salerno con delega al credito.

Di cosa parla «L’Economia Facile»

Il libro nasce dalle domande che ciascuno si pone leggendo i giornali, facendo la spesa o pagando le tasse, e prova a rispondere in modo diretto, senza formule né tabelle. Cottarelli affronta, tra l’altro, i falsi miti sul debito pubblico, sui costi della politica e sulla disoccupazione, spiegando anche quanto sia difficile ridurre la spesa pubblica.

Nelle pagine trovano spazio anche i meccanismi che toccano da vicino famiglie e imprese: pressione fiscale, moneta, mutui e finanza. Lo sguardo si allarga poi allo scenario internazionale, dall’ascesa della Cina a prima economia mondiale all’aumento dei rischi di conflitto tra le grandi potenze, fino all’andamento di oro e criptovalute.

Le parole di BCP e Arca Fondi

Per Mario Crosta, la banca del territorio ha la responsabilità di contribuire a una cultura economica e finanziaria solida e accessibile. Famiglie e imprese, osserva, prendono ogni giorno decisioni importanti, dall’accesso al credito alla gestione dei risparmi, in un contesto sempre più complesso. L’incontro con Cottarelli, definito tra i divulgatori economici più autorevoli del Paese, è per Crosta un’occasione preziosa per offrire a soci, clienti e comunità di Salerno strumenti di lettura chiari.

Per Simone Bini Smaghi, chi opera nel mondo del risparmio deve guardare oltre l’andamento dei mercati e comprendere i cambiamenti che interessano il Paese e lo scenario internazionale. Il confronto con Cottarelli, spiega, permette di mettere in relazione economia reale, finanza e grandi tendenze globali, con la chiarezza necessaria per renderle comprensibili a un pubblico ampio e favorire scelte di risparmio e investimento più consapevoli.

Confindustria Salerno e come partecipare

Padrone di casa sarà Confindustria Salerno. Per Pierluigi Pastore, nel rapporto con il mondo del credito le imprese hanno il dovere di costruire uno scambio virtuoso che generi valore per l’azienda, per la banca e soprattutto per il territorio. Ospitare Cottarelli, aggiunge, significa offrire un’occasione di riflessione per capire i meccanismi dell’economia, orientarsi nel presente e cogliere le sfide future.

L’ingresso è libero, previo accreditamento da richiedere all’indirizzo relazioniesterne@bcp.it. L’iniziativa rientra nell’impegno di BCP a favore della crescita culturale e della consapevolezza economica delle comunità in cui opera.