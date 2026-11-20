In vista del Natale la Campania ha ottenuto un altro importante riconoscimento gastronomico: il pasticciere napoletano Gianluca Cecere, della pasticceria Cecere Visionary Dessert a Frattaminore, ha conquistato il prestigioso titolo mondiale per il Miglior Panettone al Cioccolato.

Il miglior panettone al cioccolato è napoletano: vince Cecere

Un trionfo internazionale che ha visto Gianluca Cecere, 38 anni, sbaragliare la concorrenza, superando ben 150 maestri pasticcieri provenienti da ogni parte del globo. Un’eccellenza artigianale che ha incantato la giuria, portando l’intera provincia napoletana sul tetto del mondo.

Il maestro pasticciere si è distinto, nel corso della kermesse, per aver realizzato il Miglior Panettone al Cioccolato, il tradizionale dolce natalizio arricchito dalla dolcezza e cremosità del cioccolato. A far conoscere per prima questo traguardo, nei giorni scorsi, è stata la compagna del pasticciere.

“Siamo abituati purtroppo a sentir parlare della nostra Napoli soprattutto per episodi di criminalità e degrado, ma Napoli è anche talento, sacrificio e giovani imprenditori che con le proprie mani riescono a conquistare il mondo“ – aveva scritto in un messaggio recapitato al deputato Francesco Emilio Borrelli.

Una richiesta prontamente accolta dal deputato che, insieme al consigliere regionale di Avs Carlo Ceparano, si è recato nel laboratorio di Frattamaggiore per far visita al vincitore e complimentarsi personalmente del suo grande successo. A portare Gianluca Cecere sul gradino più alto del podio una lavorazione rigorosamente artigianale, lontana da qualsiasi prodotto industriale o semilavorato, basata sulla ricerca della qualità assoluta e sulla valorizzazione delle materie prime del territorio.