Padelness – La prima fiera italiana del padel e del fitness torna alla Mostra d’Oltremare di Napoli dal 20 al 22 novembre 2026.

Padelness 2026, la prima fiera del padel e fitness a Napoli

Un appuntamento giunto al terzo anno che cresce e si rinnova, ampliando spazi e contenuti e assumendo una nuova veste: PADELNESS E SPORT– Fiera Internazionale dello Sport e del Benessere. Una scelta legata sia al ruolo di Napoli come Capitale Europea dello Sport del 2026, sia alla crescente presenza di aziende che operano a 360 gradi nel mondo sportivo.

Resta centrale la vocazione educativa della manifestazione, che promuove uno stile di vita sano attraverso il connubio tra sport, salute e benessere, con particolare attenzione a informazione, formazione, competizione, inclusione, sostenibilità e prevenzione. Pensata per un pubblico ampio ed eterogeneo, dagli imprenditori agli atleti professionisti, dagli appassionati agli amatori e ai semplici curiosi, la fiera, che coinvolge anche il mondo universitario e offre agli studenti occasioni di confronto con importanti protagonisti del settore, è stata anticipata dal progetto “Padelness on the road”, con tornei organizzati nei circoli sportivi di tutta Italia ed eventi itineranti multidisciplinari.

Nata nel 2024 come Fiera Nazionale del Padel e del Fitness, Padelness si è progressivamente affermata come un evento di richiamo nazionale e internazionale, capace di coinvolgere visitatori provenienti da numerose città italiane e dall’estero. Un percorso in sintonia con la visione policentrica dell’amministrazione comunale, che punta a valorizzare anche Napoli Ovest come polo sportivo e turistico.

Padelness e Sport, è un progetto ideato e realizzato dalla ASD Kemy e da Eventi in Mostra Srl, con il patrocinio del Comune di Napoli, sostenuto dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttivedel Comune di Napoli, promosso dall’Assessorato allo Sport e alle Pari opportunità del Comune di Napoli, con il patrocinio di CONI Campania, Sport e Salute, Università degli Studi di Napoli Parthenope, Federazione Nazionale Stampa Italiana (FNSI), USSI Campania, SUGC Sindacato Unitario Giornalisti Campania, CIWAS Confederazione Italiana Wellness e Attività Sportive per la Salute, Confcommercio Campania e Anci Campania.