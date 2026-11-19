Torre del Greco ospiterà il “Polo IZSM per la sanità e la sostenibilità degli ecosistemi acquatici”, un presidio scientifico d’eccellenza per l’intero Sud Italia grazie all’accordo sottoscritto ieri, tra l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (IZSM) e il Comune, che sancisce la concessione in comodato d’uso gratuito degli spazi della Torre Velica e dell’ex Mercato del Pescato presso gli ex Molini Meridionali Marzoli.

A Torre del Greco apre il Polo acquatico d’eccellenza del Sud

Un’iniziativa promossa su forte impulso della Regione Campania, in particolare del Vicepresidente della Giunta Regionale con delega al Mare, il prof. Mario Casillo. Il nuovo presidio ospiterà tre laboratori specialistici dedicati alla tutela della fauna marina, alla sicurezza alimentare della filiera ittica, al monitoraggio della qualità delle acque e agli esami necroscopici anche su grandi esemplari spiaggiati.

Il centro sorgerà sul porto di Torre del Greco, all’interno del complesso degli ex Molini Meridionali Marzoli, e sarà al servizio dell’intero territorio. L’atto consentirà la consegna delle chiavi e l’avvio dei lavori di rifunzionalizzazione di due strutture comunali dismesse nell’area portuale: l’edificio denominato Torre Velica e i locali con area esterna dell’ex Mercato del Pescato.

Durante l’incontro con il sindaco Luigi Mennella è stato presentato il documento tecnico-programmatico del progetto, accompagnato dalla relazione tecnico-scientifica e dagli elaborati tecnico-progettuali relativi agli interventi edilizi, impiantistici e di allestimento delle strutture.

La nascita del polo risponde ad una duplice esigenza: restituire alla collettività immobili pubblici dismessi valorizzando il fronte mare e dotare la Campania e la Calabria di un centro avanzato ispirato all’approccio One Health, che integra salute umana, sanità animale e tutela ambientale.

La collocazione a ridosso del porto e della filiera ittica garantirà infatti interventi tempestivi e un supporto diretto agli operatori della pesca, dell’acquacoltura e della molluschicoltura. Nel dettaglio, la Torre Velica ospiterà l’accettazione dei campioni, gli uffici e tre laboratori specialistici per il Mezzogiorno: diagnostica degli animali acquatici; monitoraggio del fitoplancotn e della qualità ambientale; valorizzazione delle produzioni alieutiche e sostenibilità ambientale.

Parallelamente, i locali dell’ex Mercato del Pescato saranno riconvertiti in un moderno reparto necroscopico attrezzato anche per grandi esemplari marini fino a 1.000 chili di peso, dotati di celle frigorifere, sistemi di sollevamento e doppi tavoli autoptici per accertare le cause di morte e l’impatto dei contaminanti ambientali su cetacei e tartarughe spiaggiate.

«È stato firmato un accordo fondamentale tra il Comune di Torre del Greco e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno per l’acquisizione in comodato d’uso della Torre Velica sul porto, alla quale seguiranno i locali dell’ex Mercato del Pescato» – dichiara il Direttore Generale dell’IZSM, prof. Giuseppe Iovane.

«In questi spazi nascerà una nuova sezione di ittiopatologia ed ecosistemi destinata a crescere, dove verranno effettuate le autopsie di tutte le tartarughe e degli animali spiaggiati nel mare prospiciente le nostre coste. Questa struttura garantirà un monitoraggio diretto sulla sicurezza del mare e sugli ecosistemi marini dell’intero territorio. Abbiamo creato un punto di osservazione privilegiato per la salvaguardia dell’ambiente marino».

Il Direttore Generale dell’IZSM ha inoltre rimarcato la rapidità e l’efficacia della sinergia istituzionale costruita con l’amministrazione locale e regionale: «In sole 36 ore, io e il sindaco ci siamo intesi sulle prospettive per il Comune e per l’Ente, condividendo subito l’idea progettuale su ciò che si poteva e si doveva realizzare in quell’area. È stato un bel momento di sintesi tra le istituzioni politiche comunali e un Istituto deputato ai controlli ufficiali. Tutto diventa molto semplice quando c’è reale comunione d’intenti, ed è per questo motivo che sottoscrivere questo accordo comune rappresenta un risultato di grande soddisfazione».

