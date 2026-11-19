Meteo – L’inverno potrebbe arrivare in anticipo in Italia con l’avanzata di un fronte polare che potrebbe dare il via alla prima ondata di freddo della stagione: è quanto emerso dai modelli previsionali di Luca Lombroso, meteorologo di Meteored, progetto di informazione meteorologica leader al mondo, con oltre 20 anni di esperienza.

Meteo, avanza l’inverno: quando arriva l’ondata di freddo

Dopo un periodo climatico caratterizzato da forti correnti atlantiche, qualche perturbazione e una breve parentesi mite, che dovrebbe accompagnarci fino al weekend, potrebbe farsi strada, nei prossimi giorni, il primo vero freddo di stagione. Le previsioni evidenziano un possibile e drastico calo termico che potrebbe far sentire i suoi effetti a partire dal 25 novembre.

Attualmente è in transito una veloce perturbazione atlantica che ha già spinto la Protezione Civile della Regione Campania ad emanare una serie di avvisi di allerta di livello giallo. Secondo il meteorologo Lombroso, nelle prossime ore l’espansione di un promontorio anticiclonico e la rotazione delle correnti da nord-ovest favoriranno un temporaneo miglioramento, accompagnato da un rialzo delle temperature.

Una sorta di tregua che sarà soltanto il preludio ad una probabile irruzione di saccature più fredde prevista intorno al 25 novembre. Nella giornata di oggi, 19 novembre, proseguiranno piogge e venti impetuosi al Nord mentre al Sud prevarrà una variabilità ventosa con locali temporali in Campania.

Venerdì 20 novembre, invece, la situazione migliorerà rapidamente lasciando spazio ad ampie schiarite, soprattutto al Nord, e punte fino a 24 gradi al Centro Sud, con picchi tra i 26 e i 28 gradi in Sicilia. Sabato trascorrerà con tempo asciutto e ampie schiarite iniziali su gran parte del Paese, seguite nel pomeriggio da nubi in aumento da ovest.

Domenica tornerà il maltempo con piogge al Nord, temporali intensi al Centro, rovesci nel nord della Sardegna e in Campania, lasciando un contesto più variabile sul resto del Sud. Le temperature caleranno sensibilmente nei valori massimi, pur restando su livelli non ancora pienamente invernali.

Per il periodo tra il 23 e il 27 novembre l’analisi dei cluster conferma un’elevata incertezza, costringendo a valutare le tendenze generali piuttosto che il dettaglio locale. Lombroso sottolinea: “L’Italia a inizio settimana sarà sul bordo di una saccatura stazionaria a occidente. Saranno ancora le regioni tirreniche e i versanti alpini e appenninici esposti alle correnti sudoccidentali le zone più esposte alle veloci perturbazioni”.

Verso metà settimana l’arrivo di una saccatura nord-atlantica con aria polare rimane un’ipotesi aperta, ma la frammentazione dei modelli relega al momento il raffreddamento deciso agli scenari minoritari. Tra il 25 e il 27 novembre, dunque, si stima comunque una probabilità del 40-60% per un passaggio perturbato dal sapore invernale, con nevicate più consistenti. Nonostante un generale calo termico in tutta Italia, il vero freddo invernale in pianura sembra comunque rimandato a dicembre.