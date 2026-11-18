Il 21 e 22 novembre 2026 torna la grande Fiera del Vintage al Polo Fieristico A1 Expò di San Marco Evangelista, a Caserta, con la XXV edizione che proporrà un ultimo viaggio nel passato prima di immergersi nell’atmosfera natalizia del Natale Village.

Fiera del Vintage 2026 a Caserta: 2 giorni di stand

Dalle ore 10:00 alle 20:00, il polo fieristico casertano darà spazio a melodie che riportano indietro nel tempo e ricordi capaci di emozionare intere generazioni. Un appuntamento che si rinnova e continua a conquistare appassionati, collezionisti, curiosi e famiglie, trasformando gli spazi fieristici in un grande viaggio attraverso epoche, stili e passioni che hanno segnato la storia e la vita quotidiana di intere generazioni.

Antiquariato, abbigliamento vintage, modernariato, giocattoli d’epoca, fumetti, dischi in vinile, retrogames, numismatica, oggetti da collezione e tante curiosità saranno protagonisti di un percorso espositivo tutto da scoprire. Tra gli stand sarà possibile imbattersi in pezzi rari, accessori iconici, complementi d’arredo dal fascino intramontabile e piccoli tesori capaci di raccontare storie lontane.

La Fiera del Vintage Caserta non è soltanto un’occasione per acquistare, cercare e collezionare, ma anche un’esperienza da condividere. Un luogo in cui generazioni diverse possono incontrarsi, confrontarsi e ritrovare emozioni comuni, tra la nostalgia di chi quei decenni li ha vissuti e la curiosità dei più giovani, sempre più affascinati dall’estetica e dalla cultura vintage.

A rendere ancora più piacevole la visita contribuiranno un’ampia area food, bar, tabacchi e i servizi del polo fieristico, con spazi espositivi completamente al coperto e un comodo parcheggio interno. Una formula pensata per offrire al pubblico una giornata all’insegna dello shopping, della scoperta e del divertimento, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche.

La XXV edizione della Fiera del Vintage segnerà inoltre il passaggio verso un altro degli appuntamenti più attesi della stagione firmata A1Expò: il Natale Village Caserta. Dopo aver riacceso i ricordi del passato, il polo fieristico si preparerà infatti a vestire i colori e le atmosfere delle festività, accogliendo grandi e piccoli in un mondo dedicato alla magia del Natale. Il costo di ingresso è di 3,50 euro a persona.