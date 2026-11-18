Dalla tutela del territorio alla qualità della vita quotidiana: il comitato “Commissari Siamo Noi” promuove un ciclo di incontri per discutere del futuro della città. La serie si pone l’obiettivo di aprire uno spazio di confronto sulle scelte amministrative, sulla partecipazione e sulle responsabilità di chi governa e di chi è chiamato a vigilare.

Il primo appuntamento a Torre Annunziata con Josi Della Ragione

Il primo appuntamento, in programma venerdì 27 novembre alle ore 18 presso le Terme Vesuviane, avrà come ospite Josi Della Ragione, sindaco di Bacoli. La sua esperienza amministrativa rappresenta, infatti, un’occasione per approfondire un modello di governo del territorio attento alla tutela del patrimonio urbano e ambientale, alla valorizzazione delle risorse locali e, soprattutto, al miglioramento della vita quotidiana dei cittadini.

Temi particolarmente importanti anche per Torre Annunziata, una città che ha bisogno di recuperare fiducia nelle istituzioni e di affrontare questioni concrete: decoro urbano, cura degli spazi pubblici, e tutela del territorio.

A dialogare con il sindaco sarà il giornalista Salvatore Aulicino Mazzei. Il confronto partirà dalle scelte compiute a Bacoli, dalle difficoltà affrontate e dai risultati raggiunti, cercando di individuare esperienze in comune e strumenti che possano offrire spunti anche per il futuro della città oplontina.

Conoscere altre realtà ed impegno che si è trasformato in azioni concrete per la comunità rappresenta sicuramente un prezioso momento di confronto per la città. Il vero cambiamento, però, si misura nella capacità di portare queste idee nella quotidianità dei cittadini.

Il caso della strade di Bacoli e dei basoli di Via Gino Alfani

Il comitato Commissari Siamo Noi ha recentemente denunciato le condizioni critiche in cui le strade torresi sono state lasciate dalle ditte addette ai lavori per le fognature e impianti elettrici. Uno scenario che a Bacoli si è trasformato in una dura presa di posizione da parte del primo cittadino, mobilitatosi fino in fondo per un corretto ripristino delle strade.

Commissari Siamo Noi ha, inoltre, riportato sulla propria pagina Facebook la risposta giunta dal Comune in seguito alla loro segnalazione, in particolare sullo scempio compiuto ai basoli in pietra lavica di Via Gino Alfani, ricoperti con toppe di asfalto.

«Le ditte in caso di inadempienza nel ripristino adeguato del suolo/manto stradale, subiscono penalizzazioni pecuniarie. […] Bisognerà attendere la fine dei lavori in quanto solo allora sarà possibile tirare le somme e chiedere ragione delle inadempienze. Nel caso particolare dei basoli di via Gino Alfani ci è stato garantito che gli stessi sono conservati e saranno ripristinati come erano originariamente»

Una risposta piuttosto timida da parte degli uffici comunali, che non sembrano prendere una vera e propria posizione. I lavori in Via Gino Alfani sono finiti già da un po’ di tempo, e i cittadini sono a conoscenza di altri numerosi rattoppi sparsi per la città, con i basoli che non sono mai più riapparsi.

L’incontro con il sindaco Josi Della Ragione, quindi, fornirà un buon esempio per chiedere interventi concreti, che spettano di diritto alla comunità.