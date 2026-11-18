McDonald’s apre il suo primo ristorante a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, e lancia una nuova campagna di assunzioni selezionando ben 50 persone che potranno entrare a far parte dell’azienda.

McDonald’s apre a San Giorgio a Cremano e assume 50 persone

Il nuovo locale dovrebbe aprire in Corso Umberto, probabilmente entro la fine di dicembre o ad inizio anno. La tappa di San Giorgio a Cremano del McDonald’s Job Tour – l’evento itinerante di selezione del personale organizzato per le nuove aperture e le assunzioni su tutto il territorio italiano – si terrà nella seconda metà di novembre. Voglia di mettersi in gioco, di lavorare in squadra e a contatto con i clienti: queste sono alcune delle principali caratteristiche che l’azienda ricerca nelle persone che lavorano nei suoi ristoranti.

McDonald’s offre un’opportunità di lavoro concreta, grazie a contratti stabili (che rappresentano il 95% del totale) e possibilità di crescita professionale rapida, attraverso un programma di formazione strutturato. Entro il 24 novembre, i candidati interessati a lavorare per il nuovo ristorante McDonald’s di San Giorgio a Cremano potranno partecipare alla prima fase di selezione sul sito McDonald’s rispondendo a un questionario e inserendo il proprio CV.

Ai candidati idonei verrà richiesta la compilazione di un test volto a individuare i loro punti di forza. Coloro che supereranno il test riceveranno dall’azienda una convocazione con data e orario per partecipare alla tappa del McDonald’s Job Tour, durante la quale si svolgeranno i colloqui individuali.

Nello specifico si ricercano addetti alla ristorazione/crew, con mansioni da svolgere sia in cucina che in sala. Per questa posizione verrà attribuita una fascia retributiva compresa tra € 1.212 e € 1.600 lordi mensili full-time (14 mensilità), da riproporzionare in base all’orario part-time previsto dal contratto.



