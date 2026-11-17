Dal 21 novembre 2026 al 10 gennaio 2027 torna InCanto di Natale, la rassegna festiva che animerà il cuore di Benevento tra luminarie, spettacoli e attività gratis per le famiglie.

Natale 2026 a Benevento: luci, villaggio e parata mozzafiato

Si tratta della XI edizione della manifestazione natalizia organizzata dal Comune di Benevento e dalla Fondazione Benevento Città Spettacolo, con la direzione artistica di Renato Giordano. Per l’intero periodo natalizio sarà possibile ammirare luci mozzafiato, assistere a spettacoli musicali e performance di artisti di strada, lasciarsi incantare da atmosfere da fiaba che accompagneranno cittadini e visitatori in un emozionante viaggio nella magia delle feste.

L’inaugurazione ufficiale si terrà sabato 21 novembre alle ore 17:00 in Piazza Risorgimento con il momento più atteso dell’anno: l’accensione del Grande CantAlbero. Un ricco programma di animazione animerà le piazze e le strade di Benevento, tra concerti gospel, melodie della tradizione natalizia, artisti di strada, spettacoli itineranti, acrobazie aeree e coinvolgenti parate.

Un’atmosfera di festa pensata per tutta la famiglia, con il magico Villaggio di Babbo Natale, la Parata dei Cartoni Animati e la giostra carosello gratuita per tutti i bambini. Un viaggio tra musica, arte, tradizioni e meraviglia, per vivere tutta la magia del Natale nel cuore di Benevento.