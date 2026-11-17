Fine settimana straordinario per il Centro Ginnastica Turris, protagonista assoluto ai Campionati Regionali della Federazione Ginnastica d’Italia settore Silver. In due intense giornate la società corallina ha conquistato titoli regionali e numerosi podi, confermando l’ottimo lavoro svolto in palestra.

I risultati delle gare

Nella giornata di sabato 14 novembre, al Campionato Regionale Duo Winter di Ginnastica Artistica Femminile Silver, le ginnaste del Centro Ginnastica Turris hanno portato a casa un bottino ricchissimo. A conquistare il titolo di Campionesse Regionali nella categoria LD Base sono state Tea Siglioccolo e Giorgia Marano, autrici di una prova impeccabile. Splendida anche la prestazione di Giorgia Di Guardo e Alessandra Liguoro, che si sono aggiudicate la medaglia d’argento. A completare il trionfo femminile ci hanno pensato le coppie formate da Beatrice Vitiello e Mariafrancesca Nicolais, e da Francesca Ascione e Benedetta Nicolais con una meritata medaglia di bronzo. Sfiorano il podio per pochi centesimi, chiudendo con un ottimo quarto posto, Elisabetta Ascione, Ginevra Delle Curti, Marta Marfisa e Gelsomina Palomba. A guidare le ragazze in gara i tecnici Vincenzo Festa e Federica Ametta.

I successi sono proseguiti domenica 15 novembre nel Campionato Regionale Silver Maschile. A laurearsi Campione Regionale è stato Antonio Pernice, affiancato sul podio dal compagno di squadra Mattia Maucioni, con un ottimo bronzo. Ad accompagnare gli atleti lo staff tecnico composto da Andrea D’Alessio, Simone Leone e Vincenzo Festa.

Si chiude così un weekend memorabile per il Centro Ginnastica Turris, che torna a casa con due titoli regionali, un argento e tre bronzi complessivi.