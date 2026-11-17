Ginnastica Turris, pioggia di medaglie ai Campionati Regionali FGI Silver
Nov 17, 2026 - Luigi Vittorio Cesarino
Fine settimana straordinario per il Centro Ginnastica Turris, protagonista assoluto ai Campionati Regionali della Federazione Ginnastica d’Italia settore Silver. In due intense giornate la società corallina ha conquistato titoli regionali e numerosi podi, confermando l’ottimo lavoro svolto in palestra.
I risultati delle gare
Nella giornata di sabato 14 novembre, al Campionato Regionale Duo Winter di Ginnastica Artistica Femminile Silver, le ginnaste del Centro Ginnastica Turris hanno portato a casa un bottino ricchissimo. A conquistare il titolo di Campionesse Regionali nella categoria LD Base sono state Tea Siglioccolo e Giorgia Marano, autrici di una prova impeccabile. Splendida anche la prestazione di Giorgia Di Guardo e Alessandra Liguoro, che si sono aggiudicate la medaglia d’argento. A completare il trionfo femminile ci hanno pensato le coppie formate da Beatrice Vitiello e Mariafrancesca Nicolais, e da Francesca Ascione e Benedetta Nicolais con una meritata medaglia di bronzo. Sfiorano il podio per pochi centesimi, chiudendo con un ottimo quarto posto, Elisabetta Ascione, Ginevra Delle Curti, Marta Marfisa e Gelsomina Palomba. A guidare le ragazze in gara i tecnici Vincenzo Festa e Federica Ametta.
I successi sono proseguiti domenica 15 novembre nel Campionato Regionale Silver Maschile. A laurearsi Campione Regionale è stato Antonio Pernice, affiancato sul podio dal compagno di squadra Mattia Maucioni, con un ottimo bronzo. Ad accompagnare gli atleti lo staff tecnico composto da Andrea D’Alessio, Simone Leone e Vincenzo Festa.
Si chiude così un weekend memorabile per il Centro Ginnastica Turris, che torna a casa con due titoli regionali, un argento e tre bronzi complessivi.