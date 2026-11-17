Torre del Greco scrive una nuova pagina della propria storia e porta il suo patrimonio artigianale al centro dell’Europa. L’EUIPO, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, ha ufficialmente riconosciuto e registrato il Corallo e il Cammeo di Torre del Greco come Indicazioni Geografiche Protette (IGP).

L’IGP per corallo e cammeo è il primo non agroalimentare della storia

Annunciato il 16 novembre dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il riconoscimento segna un primato assoluto: si tratta delle prime due IGP italiane per prodotti artigianali e industriali, nell’ambito del nuovo sistema europeo di tutela. Non è soltanto un risultato burocratico o commerciale, ma un traguardo che assume un significato profondo per l’identità di Torre del Greco. Il corallo e il cammeo rappresentano, infatti, molto più di due eccellenze produttive: sono simboli di una tradizione secolare, espressione di una cultura del lavoro, di abilità manuali e conoscenze tramandate di generazione in generazione. Un patrimonio che ha reso la città un punto di riferimento internazionale e che ne racconta la storia, il legame con il mare e la vocazione artigiana.

La tutela di un sapere secolare che appartiene al territorio

Dietro questo risultato c’è il lavoro del Consorzio Corallo e Cammeo Torrese, nato da una visione condivisa degli operatori del settore e da un percorso avviato nel 2023. Un impegno collettivo che ha coinvolto imprese, istituzioni e competenze tecniche, trasformando una tradizione radicata nel territorio in un progetto strutturato e riconosciuto a livello europeo.

«È un risultato storico, che premia il lavoro di un intero comparto e restituisce al corallo e al cammeo di Torre del Greco il riconoscimento che meritano», ha dichiarato Vincenzo Aucella, presidente del Consorzio, sottolineando come l’IGP rappresenti uno strumento concreto per tutelare le produzioni, contrastare le imitazioni e rafforzare la competitività delle imprese.

Il riconoscimento diventa, così, non solo motivo di orgoglio per la comunità torrese, ma un mezzo per proteggere l’origine delle creazioni e il valore culturale e umano che esse racchiudono. Il corallo e il cammeo custodiscono, infatti, la memoria storica di Torre del Greco, attraverso il talento dei suoi artigiani. Un talento che, da oggi, viene riconosciuto e valorizzato anche a livello europeo.