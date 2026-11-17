Sarebbe stata ritrovata senza vita ad Angri, nella sua abitazione, Assunta Abbruzzese, la donna sgozzata in casa e morta tragicamente a 50 anni.

Angri, sgozzata e trovata morta in casa: aveva 50 anni

Il dramma si sarebbe consumato nell’appartamento di via Don Carlo La Mura, a pochi passi dal liceo scientifico di Angri. Stando a quanto rende noto Il Mattino, la 50enne, di origine rom, vedova e madre di due figli, giaceva priva di vita sul pavimento della sua camera da letto. Sarebbe stata sgozzata e ferita in altre parti del corpo con un coltello.

A lanciare l’allarme sarebbe stato il figlio maggiore della vittima, un 32enne, che non riusciva a mettersi in contatto telefonico né con la madre né con il fratello che viveva con lei. Di qui la decisione di presentarsi sul posto, ritrovandosi dinanzi la surreale scena.

Il figlio minore, di 28 anni, invece, si sarebbe reso irreperibile, finendo nel registro degli indagati. Al momento non sussiste alcun indizio di colpevolezza nei confronti del giovane ma il fatto che, subito dopo l’aggressione, sarebbe sparito nel nulla avrebbe spinto gli investigatori a valutare la sua posizione. L’ipotesi è quella di una eventuale discussione tra mamma e figlio finita nel sangue.

Dalle testimonianze raccolte, tuttavia, tutti parlano di un ragazzo tranquillo che avrebbe sempre avuto un buon rapporto con la madre, mostrandosi particolarmente affezionato a lei. Pare, però, che avesse problemi di tossicopendenza, dunque non si esclude che possa aver inveito contro la madre sotto l’effetto della droga.

La procura di Nocera Inferiore, che sta coordinando le indagini, ha disposto il sequestro della salma per consentire gli approfondimenti medico-legali. Intanto continuano le ricerche del ragazzo e la ricostruzione della vicenda per chiarirne con esattezza la dinamica.