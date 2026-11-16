Un cittadino ha segnalato le condizioni critiche in cui versa la nuova pista ciclabile della darsena di Torre Annunziata, in seguito agli eventi metereologici avversi della giornata di ieri.

La pista ciclabile di Torre Annunziata si è già allagata

Le foto condivise sui social mostrano un quadro deprimente dei lavori recentemente effettuati sul waterfront di Torre Annunziata. Per la città oplontina il maltempo rappresenta ormai una dura messa alla prova. Ad ogni acquazzone, sempre più zone della città subiscono danni, dalla caduta degli alberi alle strade dissestate ed allagate.

Questa volta è toccata alla nuova pista ciclabile, asfaltata da poco. L’acqua accumulatosi durante le piogge di ieri sembra non trovare modo di defluire correttamente, causando la formazione di una grossa pozza al centro della pista. Nonostante non siano state effettuate ancora delle verifiche tecniche che definiscano la causa dell’allagamento, l’ipotesi più plausibile riguarderebbe un’errata pendenza della pista.

Solo 150 metri di pericoli

Oltre al temporaneo allagamento, la pista ciclabile, propinata ai torresi come prezioso progetto di sostenibilità e riqualificazione, presenta già numerosi problemi. Il primo fra tutti, come sottolineato da numerosi cittadini, è la lunghezza: solo 150 metri, che percorrono la desolata darsena della città.

La fine dei 150 metri di pista ciclabile

Un primo progetto di pista ciclabile per Torre Annunziata riguardava un percorso di ben 12 chilometri. Doveva snodarsi fra i comuni di Terzigno e Boscoreale, fino ad arrivare a San Giuseppe Vesuviano. L’idea era quella di collegare le città del territorio vesuviano, creando un percorso che unisse mare, Vesuvio e patrimonio archeologico. I primi cantieri furono avviati nel 2020 ma, dopo una serie di rallentamenti, risultano ancora incompleti.

Di conseguenza, la città rimane ad oggi isolata nella sua piccola pista ciclabile della darsena, già soggetta a crepe e allagamenti, due elementi potenzialmente pericolosi per i pochi coraggiosi che osano utilizzarla.