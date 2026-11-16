Rischiava di morire in gravidanza ma, grazie ad un intervento salvavita, eseguito all’AOU Federico II di Napoli, è stata salvata insieme al suo bambino: è la storia a lieto fine di Lina, mamma di 39 anni, che si è affidata alle cure dei medici partenopei.

Rischiava di morire in gravidanza, miracolo a Napoli: è salva

Lo scorso 4 novembre, Lina, incinta alla quarantesima settimana, aveva avvertito un dolore al petto, informando subito la ginecologa dell’equipe dell’ospedale San Giuliano di Giugliano, diretta da Vincenzo Cacciapuoti. Su consiglio dei medici, si reca subito in ospedale, con dolore toracico e gonfiore diffuso.

La 39enne viene presa in carico dalle cardiologhe Ofelia Casciano e Emma Arezzi dell’equipe diretta dal dottor Giovanni Napolitano che, in tempi rapidi, prende atto del quadro della paziente, conferma la diagnosi e attiva la rete delle sindromi aortiche.

“Gli esami hanno mostrato un quadro clinico drammatico: una dissezione aortica, una grave emergenza cardiovascolare in cui avviene un assottigliamento progressivo dell’aorta fino alla sua lacerazione. La mortalità in questi casi è superiore al 30% e raddoppia ogni ora che passa dalla diagnosi. I segni di una patologia del genere non sono così specifici da permettere una diagnosi immediata, soprattutto in una donna in gravidanza. Proprio la tempestività e la precisione della diagnosi, però, sono alla base di un esito positivo della patologia” – sottolinea Giovanni Napolitano, direttore dell’UOC Cardiologia.

Lina e il suo bambino, senza una diagnosi rapida, avrebbero rischiato entrambi la vita. L’equipe del San Giuliano, considerata la gravità della situazione, ha avviato la procedura della rete di emergenza tempo-dipendente delle sindromi aortiche, attivando la Cardiochirurgia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, diretta dal professor Emanuele Pilato, per il trasferimento urgente della paziente.

In ambulanza con Lina ci sono la sua ginecologa, le cardiologhe e un medico rianimatore dell’Ospedale San Giuliano, pronti a gestire eventuali emergenze durante il tragitto. Tra le mani della donna, un rosario, affidatole dagli operatori del San Giuliano, insieme a una promessa: tutti avrebbero continuato a pregare per lei e per il suo bambino, desiderato e arrivato dopo sedici anni.

Ad attendere Lina al Policlinico Federico II c’è un’équipe multidisciplinare di cardiochirurghi, ginecologi e neonatologi. Il tempo è decisivo: prima si fa nascere il bambino, subito dopo si interviene per salvare la vita di Lina. Alle 14:56 nasce Gaetano Maria, di tre chili e seicento grammi. Il parto cesareo viene eseguito dall’equipe ginecologica (Emmanuel Fiore, Mario Ascione e Maria Rotonda Conte)diretta dal professor Giuseppe Bifulco. Il piccolo, in ottime condizioni cliniche, viene trasferito con il servizio STEN interno alla Terapia Intensiva Neonatale, diretta dal professor Francesco Raimondi.

“Abbiamo lavorato per ottimizzare i tempi e consentire ai cardiochirurghi di intervenire tempestivamente, operando al contempo in stretta sinergia con i neonatologi per garantire l’immediata messa in sicurezza del bambino” – spiega il professor Bifulco. Conclusa la fase ostetrica, la madre, stabilizzata dall’équipe anestesiologica (Immacolata Fontana e Maria Teresa Esposito) del team guidato dal prof. Giuseppe Servillo, viene sottoposta a un intervento cardiochirurgico di oltre 10 ore.

“L’intervento ha previsto la sostituzione di un tratto esteso dell’aorta, la più grande arteria del corpo umano, compresa la sua porzione arcuata, dalla quale originano i vasi che portano il sangue al cervello e agli arti superiori. Una procedura particolarmente complessa, eseguita interrompendo temporaneamente la circolazione generale, ma assicurando una perfusione controllata del cervello per proteggerne le funzioni, e ricostruendo i collegamenti dei principali vasi sanguigni. A rendere ulteriormente complessa la procedura, la presenza di una patologia congenita, che ha verosimilmente contribuito allo sviluppo della dissezione aortica” – sottolinea il prof. Pilato che ha supervisionato l’intervento eseguito dal dott. Giuseppe Comentale insieme al dott. Filippo Prestipino e al dott. Emilio Mileo.

Poi il risveglio e il percorso emotivo di chi ha vissuto un’esperienza così estrema. Lina racconta che era convinta di non farcela e sottolinea di essere profondamente grata a tutto lo staff medico, chirurgico e infermieristico che l’ha assistita.

“La storia di Lina e del suo bambino rappresenta un esempio concreto di quanto sia determinante la capacità di integrare competenze e professionalità attraverso una rete assistenziale efficiente e ben coordinata in grado di garantire ai pazienti l’accesso tempestivo alle cure più appropriate, mettendo in connessione le diverse realtà assistenziali e valorizzando le competenze di ciascuna” – commenta il Direttore Generale dell’AOU Federico II Elvira Bianco.

“Garantire una sanità che funziona significa permettere ai cittadini di rivolgersi al centro migliore, partendo dall’accesso più vicino a casa. Nelle reti hub e spoke, gli spoke non sono solo una porta d’ingresso, ma centri qualificati per effettuare in emergenza diagnosi corrette e tempestive, come ha fatto il San Giuliano. Solo così possiamo garantire appropriatezza, cioè il giusto intervento, nel posto giusto e al momento giusto, ed equità delle cure” – sottolinea il Direttore Generale dell’ASL Napoli 2 Nord Monica Vanni.

Oggi Lina rientra a casa, accompagnata dall’affetto del personale dell’Ospedale San Giuliano e dell’AOU Federico II che l’ha seguita lungo tutto il suo percorso. Ad attenderla a casa c’è il marito Giuseppe, che le è stato accanto, e c’è Gaetano Maria, che non vede l’ora di riabbracciare la sua mamma.